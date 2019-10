Košice po výhre nad Nitrou novými lídrami Tipsport ligy, Žilina rozhodla o víťazstve 11 sekúnd pred koncom

Žilinčania získali tri body v súboji s Liptovským Mikulášom za víťazstvo 4:3 v piatkovom zápase 9. kola Tipsport ligy 2018/2019. Žilinčania sa tesne pred prvou sirénou dostali do vedenia 2:1 dvoma zlepenými gólmi Petra Beránka a Michala Bártu, no to Liptákov nezlomilo. Štyridsaťosem sekúnd po začiatku III. tretiny vyrovnal Maroš Piatka na 3:3, ale 11 sekúnd pred koncom tretej časti definitívne rozhodol domáci obranca Jiří Kučný.