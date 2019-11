Košice majú problém s novými električkami, pre poruchu odstavili 14 vozidiel

KOŠICE 26. januára (WebNoviny.sk) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pre poruchy na električkách Vario LF2, ktoré premávajú aj na rýchlodráhe do košických železiarní, odstavil z prevádzky 14 vozidiel.

Ako informovala asistentka košického primátora Kristína Bílová, za necelý týždeň zaregistroval DPMK dve identické závažné poškodenia električiek Vario LF2 plus na rýchlodráhe do U.S. Steelu. V oboch prípadoch došlo k prasknutiu brzdového kotúča zaisťovacej brzdy, ktorá slúži na dobrzdenie električky. Len zhodou šťastných náhod sa žiaden z cestujúcich nezranil, keď brzdový kotúč prerazil podlahu vozňa a skončil až v streche.

Zisťujú presnú príčinu porúch

„Pre tieto nežiaduce udalosti zasadal v piatok večer v DPMK krízový štáb, na ktorom sa zúčastnili aj špecialisti českého výrobcu. Tí teraz zisťujú presnú príčinu týchto porúch. Dohodli sme sa na tom, aké opatrenia vykonáme. Štrnásť električiek Vario LF plus, ktoré boli súčasťou rovnakej dodávky, preventívne odstavíme. Aby brzdové kotúče už neprerážali podlahy električiek, musíme odpojiť podvozky a namontovať na všetkých šesť kusoch bŕzd nerezové štíty. Zároveň softvérovo upravíme električky tak, aby sa v prípade poruchy zaisťovacej brzdy električka automaticky zastavila a bol znemožnený jej ďalší pohyb,“ informoval generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček po zasadnutí krízového štábu vyhlásil, že je znepokojený udalosťami, ktoré v uplynulých dňoch nastali počas jázd električiek Vario LF2 plus. Pripomína, že ich predražený nákup kritizoval ešte ako opozičný poslanec mestského zastupiteľstva, a že už v roku 2014 musel DPMK počas ich testovacej prevádzky riešiť technické problémy.

Električky boli predražené

„Považujeme to za veľký problém, lebo bezpečnosť našich cestujúcich je prvoradá. Budúci týždeň sa nám už ohlásila inšpekcia z ministerstva dopravy. Nielen oni chcú vedieť, čo sa to v Košiciach deje. Aj počas predvolebnej kampane sme viacerí kandidáti upozorňovali, že tieto električky bez klimatizácie boli predražené,“ dodal primátor Polaček.





DPMK momentálne vlastní 46 kusov električiek Vario LF2 plus. Cena jednej z nich predstavovala takmer 1,74 milióna eur, pričom 85 percent bolo preplatených z eurofondov, 10 percent zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent spolufinancoval DPMK. V rokoch 2014 - 2015 bolo do Košíc dodaných 33 kusov, na zvyšných 13 využilo bývalé vedenie DPMK na čele s Richardom Majzom opciu. Do vozového parku DPMK pribudli postupne v rokoch 2016 - 2018. Verejnosť a médiá ich kritizovali pre chýbajúcu klimatizáciu. Okrem Košíc jazdí už len jediná takáto električka, a to v Ostrave v Česku.

