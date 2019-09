Košice chcú ďalej rokovať o EYOF-e s vládou, podľa Rašiho je projekt v stave klinickej smrti

KOŠICE 8. marca (WebNoviny.sk) - Mesto Košice chce opätovne rokovať o podpore usporiadania Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) s vládou a žiadať od nej 22 miliónov eur na podporu tohto podujatia.

Chce požiadať o 10 miliónov eur na krytie investičných výdavkov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice a 12 miliónov eur na krytie organizačných výdavkov podujatia, ktoré už vláda prisľúbila. Mesto pôvodne žiadalo od vlády ďalších 30 miliónov eur.

Rokovania sa majú uskutočniť do 18. marca a poslanci sa k téme vrátia na zasadnutí do 22. marca. Zároveň požiadajú Slovenský olympijský a športový výbor o súčinnosť pri rokovaní s vládou a o predĺženie termínu na predloženie stanoviska mesta k organizácii hier. Košickí poslanci o tom rozhodli na piatkovom mimoriadnom rokovaní po takmer päťhodinovej diskusii.

Je nezodpovedné rútiť sa do európskych hier

Ako uviedol primátorom Košíc Jaroslav Polaček na začiatku rokovania pri uvedení materiálu necíti podporu vlády ani Slovenského olympijského a športového výboru (SOV) a nezaznamenal ani žiadnu podporu športových zväzov k tomuto podujatiu.

Zopakoval, že mesto má záujem o organizáciu podujatia, ale nemôže ho zorganizovať bez krytia svojich finančných záväzkov. Polaček upozornil, že do najbližších rokov má mesto už teraz záväzky vo výške 29 miliónov eur v rôznych splátkach až do roku 2025. V tomto roku je to 5,5 milióna eur, v budúcom 5,8 milióna eur a v roku konania EYOF 2021 ďalších 2,2 milióna eur.

„Je nezodpovedné rútiť sa do európskych hier, ktoré si celé spoločenstvo užije deväť dní. Budeme v centre kamier a zažijeme úspech, treba sa ale pozrieť na to, čo bude na konci dňa,“ upozornil Polaček.

Na rokovanie predložil dve alternatívy. V prípade, ak by sa podujatie konalo, si mesto chcelo zobrať 20-miliónový úver. V opačnom prípade, pri rozhodnutí o odstúpení od konania hier, navrhlo mesto investovať do budovania športovej infraštruktúry v meste do roku 2022 spolu 10 miliónov eur.

Jasný signál, že treba niečo robiť

Diskusia k téme trvala takmer päť hodín. Vystúpil v nej aj europoslanec a predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, ktorý uviedol, že podujatie má zmysel iba vtedy, ak sa ním nezadlží mesto, a teda na výstavbu potrebnej infraštruktúry významnejšie prispeje vláda, keďže ide o projekt národného významu. Poslancom odporučil, aby sa uzniesli na výzve vláde, aby urýchlene vstúpila do príprav festivalu.

„Ak by bol súhlas všetkých poslancov, a vláda vie, že čas tlačí, myslím si, že toto by bol jasný signál, že treba niečo robiť. V prípade, ak by vláda nekonala v tejto veci, treba dať na stôl aj opciu, že sa podujatie neuskutoční,“ uviedol Sulík pred poslancami.

Okrem Sulíka pred poslaneckým zborom vystúpil aj predseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina, ale tiež predstavitelia viacerých športových klubov a prevádzkovatelia športových zariadení, ktorí ponúkli svoje športoviská na konanie hier.

„Som veľmi prekvapený, že sa tu dnes diskutuje o tom, či EYOF bude, alebo nie, a nie o tom, ako ho urobíme,“ poznamenal šéf hádzanárskeho klubu Košice Crows Filip Fabišík, ktorý poukázal na to, že hádzanársku halu dokázali zmodernizovať za päť mesiacov.

„Je jedno, či to bude najlepší, alebo najhorší EYOF v histórii. Dôležité je, že budeme môcť opraviť športoviská v našom meste, na ktorom budú môcť športovať naše deti,“ dodal.

Hľadalo sa kompromisné riešenie

Viacerí poslanci v diskusii poukazovali na vysoké náklady a chýbajúce financie potrebné na riešenie zlého stavu školských areálov a ďalších mestských nehnuteľností, ktoré opravy tiež potrebujú. Upozorňovali aj na nedostatok času na výstavu jednotlivých športovísk.

Zástancovia podujatia poukazovali na jeho ďalšie prínosy pre mesto a kraj, ako aj možnosť získať prostriedky na obnovu športovej infraštruktúry, ktorú bude možné po festivale naďalej využívať. Zaznel aj návrh pokračovať v rokovaní o finančných prostriedkov a vyzvať vládu k súčinnosti pri organizácii podujatia s tým, aby mesto pri rokovaniach zastupovali ľudia, ktorí budú pre vládu prijateľní.

Napokon poslanci po búrlivej debate odsúhlasili návrh poslancov Marcela Vrchotu z poslaneckého klubu Fungujúce Košice a Ladislava Strojného z poslaneckého klubu Košickí aktivisti a nezávislí, ktorým predĺžili termín na rokovanie s vládou a znížili finančné nároky samosprávy. Od vlády nebudú žiadať 30, ale len 10 miliónov eur. Rokovaním s vládou poverili námestníčku primátora mesta Luciu Gurbaľovú a predsedu komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca.

Tento návrh podporilo 23 poslancov, 8 sa zdržali a štyria boli proti. „Myslím si, že poslanci sa rozhodli správne. V rozprave sa hľadalo kompromisné riešenie. Som rád, že celé politické spektrum nakoniec zvážilo a dohodli sme sa, že nebudeme istým spôsobom tlačení organizátormi, ale je naozaj potrebné hľadať dodatočné zdroje na to, aby sme s úctou a prestížou zorganizovali celé podujatie,“ uviedol po rokovaní primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Na otázku agentúry SITA, odkiaľ chce mesto čerpať zvyšných 20 miliónov eur, košický primátor odpovedal, že "stále platí to, že mesto Košice bude musieť dofinancovať zvyšok financií na to, aby sme infraštruktúru rozbehli. Na druhej strane my vieme toto podujatie zorganizovať bez toho, aby sme to investovali do infraštruktúry, ale s tým, že použijeme haly v Prešove, iných mestách a robiť to tak, ako presne nechceme. Vtedy minieme obrovskú sumu peňazí, ale Košičanom nedáme žiadnu pridanú hodnotu. A ja túžim po tom, aby Košičania dostali novú infraštruktúru a dostali haly a priestory, kde naše deti budú môcť športovať a organizovať medzinárodné športové podujatia. Je ale určite ľahšie hľadať päť alebo desať miliónov eur ako 20 miliónov“. Polaček nevylúčil ani to, že mesto využije na budovanie infraštruktúru aj úverové zdroje.

Košice zahodili príležitosť zrekonštruovať aj športoviská

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a bývalý primátor mesta Richard Raši v reakcii na výsledky rokovania zastupiteľstva uviedol, že projekt EYOF je v stave klinickej smrti a piatkové rozhodnutie len predlžuje agóniu.

„Očakával som jasné prihlásenie sa k organizácii EYOF. Keďže primátor niekoľkokrát odporučil poslancom, aby nehlasovali za EYOF, musí byť všetkým jasné, že nie je možné organizovať takúto významnú medzinárodnú akciu bez osobného nadšenia, odhodlania a nasadenia lídra mesta - primátora. Môžem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti,“ uviedol v stanovisku Raši.

„Obávam sa, že mesto Košice dnes zahodilo príležitosť zrekonštruovať svoje športoviská či internáty za peniaze vlády. Primátor Košíc v piatok jasne ukázal, že nechce, aby sa v Košiciach Medzinárodný olympijský festival mládeže konal. Ako Košičanovi mi je nesmierne ľúto, že mesto takto premrhalo príležitosť na organizáciu EYOF 2021,“ dodal Raši, ktorý tiež kritizoval mesto za rozpory v žiadostiach.

„Mesto hádže sumy úplne z brucha. Už pýtalo 40 miliónov, teraz 22, ale primátor hovoril aj o vyše 100 miliónoch,“ vyjadril sa exprimátor Košíc, ktorý kladie súčasnému primátorovi za vinu, že Slovenský olympijský a športový výbor teraz bude musieť Európskemu olympijskému výboru oznámiť, že Košice hry nezorganizujú.

„Verím však, že sa nájde viacero miest na Slovensku, ktoré s 12-miliónovou alebo nižšou dotáciou od vlády tento najväčší olympijský mládežnícky sviatok úspešne zvládnu a Slovensku tak nezostane medzinárodná hanba,“ dodal na záver.

Multišportové olympijské podujatie európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov sa má v Košiciach uskutočniť od 24. júla do 1. augusta 2021. Predpokladá sa účasť 3 700 športovcov z 50 štátov.

