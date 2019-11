Košice a Skalica šokovali fortunaligistov, Zlaté Moravce a Trenčín vypadli zo Slovnaft cupu

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Streda nepriala fortunaligistom v osemfinále Slovenského pohára vo futbale - Slovnaft cupu, So súťažou sa rozlúčili hráči AS Trenčín aj FC ViOn Zlaté Moravce.

Hráči treťoligového FC Košice sa postarali o prvé prekvapenie, keď zdolali súperov z FC ViOn Zlaté Moravce 3:1.

Domáci sa dostali do vedenia už v 7. min po presnom zásahu Borisa Gálla. Ešte v prvej polhodine zvýšil na dvojgólový rozdiel Filip Kis. Krátko pred prestávkou vrátil Zlatomoravčanov do hry premeneným pokutovým kopom Tomáš Ďubek, v druhom polčase však o prekvapivom postupe domácich definitívne rozhodol Filip Serečin.

V druhom stretnutí stredajšieho programu sa AS Trenčín predstavil na trávniku druholigovej Skalice. Hostia sa rýchlo ujali vedenia gólom Čatakoviča. Ešte päť minút pred koncom riadneho hracieho času to vyzeralo na jasný postup fortunaligistu, Skaličania však dvoma gólmi zo záveru stretnutia otočili skóre vo svoj prospech a postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára.

Slovnaft Cup 2018/2019 5. kolo (osemfinále) FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1 (2:1) Gól Zlatých Moraviec: 40. Ďubek (z pok. kopu) MFK Skalica - AS Trenčín 2:1 (0:1) Gól Trenčína: 5. Čatakovič Zostávajúci program osemfinále Slovnaft Cupu 2018/2019: PIATOK 16. novembra: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava (15.00) Termín stretnutia MŠK Žilina - ŠKF iClinic Sereď ešte nie je známy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !