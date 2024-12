Korupcia na prokuratúre aj v polícii, Slovenská informačná služba odtajnila správu o činnosti

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku zaznamenala prípady korupcie na prokuratúre aj v polícii. Uvádza sa to v odtajnenej časti Správy o činnosti SIS za rok 2019.

Úzke väzby na zločinecké skupiny

„V oblasti pôsobenia orgánov činných v trestnom konaní SIS informovala o podozrení z korupcie prokurátora, ktorý mal úzke väzby na podnikateľa prepojeného na zločinecké skupiny a obvineného z viacerých závažných trestných činov. Podnikateľ mal prokurátora využívať na zabezpečovanie beztrestnosti členov týchto zločineckých skupín, za čo mal od nich vyberať úplatky a časť z nich odovzdávať predmetnému prokurátorovi,“ informuje SIS.

Viaceré prípady korupcie boli podľa tajnej služby zaznamenané v radoch príslušníkov Policajného zboru (PZ). „SIS poukázala na bývalého policajta, ktorý z policajného prostredia získaval interné informácie o osobách podozrivých najmä z ekonomickej trestnej činnosti. Tieto informácie následne zneužíval na vyberanie úplatkov od týchto páchateľov, pričom ako protislužbu im ponúkal poskytnutie informácií o stave vyšetrovania, alebo aj ovplyvnenie vyšetrovania v ich prospech,“ uvádza sa v správe.

Ďalší prípad sa týkal policajného vyšetrovateľa, ktorý zneužíval svoju funkciu a požadoval úplatky od znalcov za ich prizvanie na vypracovanie znaleckého posudku.

Ovplyvňovanie vyšetrovania

„SIS tiež informovala o snahách člena zločineckej skupiny zabezpečiť prostredníctvom kontaktov na polícii presun vyšetrovacieho spisu korupčného prípadu na inú zložku polície a následne tam ovplyvniť vyšetrovanie v prospech páchateľa,“ uvádza tajná služba.

Spravodajská služba informovala kompetentných aj o pracovníkovi finančnej správy, ktorý je podozrivý, že sa podieľal na pašovaní cigariet cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu.

„Pracovník finančnej správy mal spolupracovať so zločineckou skupinou a mal za úplatky pri kontrole železničných vagónov prichádzajúcich z Ukrajiny na Slovensko úmyselne prehliadať kontraband pašovaných cigariet,“ informovala SIS.

Tajná služba dodala, že sa v minulom roku zaoberala aj podozreniami týkajúcimi sa korupčných a netransparentných postupov v justičnom systéme.

korupcia, prokurátor

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

