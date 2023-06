Koronavírusom sa môžete nakaziť aj v obchode s potravinami, stačí jedno zakašľanie (video)

Odborníci už dlho upozorňujú, že uzavreté priestory sú najpravdepodobnejším miestom prenosu koronavírusu z človeka na človeka.

Dôkaz na podporu tohto tvrdenia zverejnili fínski vedci, ktorí pomocou počítačového simulačného modelu ukázali, ako sa mikrokvapôčky vírusu šíria medzi regálmi v obchode s potravinami.

Keďže sú obyčajne menšie ako 15 mikrometrov, neklesnú na podlahu, ale nejaký čas sa ešte v ovzduší vznášajú na rovnakom mieste alebo ich unáša vzdušné prúdenie, uvádza Helsinki.fi.

Vzniká oblak vírusových častíc

Stačí jedno zakašľanie či kýchnutie, a vzniká aerosólový oblak vírusových častíc, ktorý sa nekontrolovateľne šíri do okolia. Čím ďalej sa nachádza od nakazenej osoby, tým je redší a naopak.





Kým sa však úplne vytratí, trvá to ešte niekoľko minút, počas ktorých sa iný človek teoreticky môže nakaziť vdýchnutím vírusových častíc.





Vedci preto radia, aby sa ľudia snažili uzavretým priestorom a najmä miestam, na ktorých sa zhromažďuje veľa ľudí, čo najviac vyhýbať. Podobne ako obchody, sú takýmito miestami napríklad reštaurácie alebo prostriedky verejnej hromadnej dopravy.













