Koronavírus: V prvý májový deň pribudlo len 150 chorých, štrnásť ľudí však nákaze podľahlo

PCR testy potvrdili v nedeľu 1. mája ďalších 150 pozitívnych na koronavírus. Celkovo ich laboratóriá na Slovensku v tento deň vykonali 1 132.

Pribudlo aj 14 úmrtí na COVID-19. Celkový počet obetí tohto ochorenia na Slovensku tak je 19 931. V nemocniciach je hospitalizovaných 735 pacientov.

Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Hygienici zaznamenali zníženie počtu kópií koronavírusu v odpadových vodách, situácia sa zlepšuje vo všetkých krajoch

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni zaznamenali zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a pokles incidencie. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že v danom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Zníženie vo všetkých krajoch

V sledovanom týždni tiež evidovali zníženie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2. Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje podľa hygienikov na zníženie vo všetkých krajoch. ÚVZ SR zhodnotil, že analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemickej situácii. Najďalej preto odporúča, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R a absolvovali základné očkovanie alebo posilňujúcu dávku.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 18. apríla 2022 odobrali celkovo 897 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 873 (97,32 percenta) vzoriek.

Vzorky monitorujú každý týždeň

Nárast počtu pozitívnych vzoriek zaznamenal ÚVZ SR od 35. kalendárneho týždňa 2021. ÚVZ SR začal s monitoringom odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonáva ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR.





Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky ÚVZ SR vyšetruje v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Pozitívnych na koronavírus na Slovensku ubúda, Lengvarský prehovoril aj predikcii na leto

Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje, výskyt pozitívnych na koronavírus klesá. Na brífingu po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Naďalej klesá pozitivita testovaných. Aktuálna úroveň okolo 24 percent predstavuje pokles na polovicu oproti stavu spred niekoľkých týždňov. Takmer všetky sekvenované vzorky sú typu omikron BA2. Počet výjazdov sa kontinuálne znižuje.





Klesajú aj počty príjmov do nemocníc, aktuálne nemocnice prijímajú v priemere 75 pacientov denne. Pritom koronavírus je zväčša sekundárnou diagnózou týchto hospitalizovaných pacientov. Incidencia cez 300 pozitívnych je iba v dvoch okresoch, a to v Senci a Bratislave. V ostatných okresoch je výskyt na nižšej úrovni.

Zrušenie nosenia respirátorov nebude mať podľa ministra zdravotníctva na epidemickú situáciu zásadný vplyv. Situácia v Európe je naďalej stabilizovaná s klesajúcim trendom, aj preto predikciu do letných mesiacov považuje minister za pozitívnu.

Nadúmrtnosť na Slovensku opäť stúpla, COVID-19 bol štvrtou najčastejšou príčinou a podľahol mu každý deviaty zomretý

Na Slovensku zomrelo v marci viac ako 5,7 tisíca osôb, čo bolo najviac v tomto roku. Ako ďalej v tlačovej správe skonštatoval Štatistický Úrad SR (ŠÚ SR), nadúmrtnosť medzimesačne stúpla dvojnásobne, keď počet zomretých o 16,5 percenta prevýšil priemer marcových hodnôt z rokov 2015 až 2019.

„Epidemická situácia sa na Slovensku od začiatku roka výrazne zlepšila, v marci však počet zomretých začal opäť stúpať. Vyššiu nadúmrtnosť spôsobil stále ešte vyšší počet zomretých na infekciu COVID-19, ale aj výrazný nárast zomretých na choroby dýchacej sústavy, či infekčné a parazitárne choroby ako bol päťročný priemer pred pandémiou," povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Každý deviaty podľahol COVIDu-19

Z hľadiska príčin úmrtí podľa štatistikov v marci naďalej pretrvával vyšší počet osôb, ktoré zomreli na následky infekcie COVID-19. Spolu v marci na nový vírus zomrelo 614 osôb, teda najviac v tomto roku.





„Medziročne sa síce ich počet znížil o viac ako tri štvrtiny, ale podľahol mu každý deviaty zomretý a podieľal sa 11 percentami na všetkých úmrtiach," zdôraznil ŠÚ SR s tým, že infekcia COVID-19 bola v marci štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí.

Pred ňou sa umiestnili choroby obehovej sústavy (42 percent úmrtí), nádory (18 percent) a choroby dýchacej sústavy (12 percent).

Najhoršiu situáciu mal jeden kraj

Zvýšený počet zomretých počas marca podľa ŠÚ SR pretrvával vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najhoršia situácia bola v Trenčianskom kraji. V marci podľa štatistikov totiž v tomto regióne zomieralo o vyše štvrtinu viac ľudí, ako bol priemer piatich rokov pred pandémiou.

Respirátory ani rúška už nosiť nemusíte. Od štvrtka je zrušená aj karanténa, ak ju nenariadi lekár

Od štvrtka (21. apríla) sa na Slovensku zruší povinnosť nosiť respirátory. Na brífingu po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zároveň sa ruší aj povinnosť nosenia rúšok.

Rozšíri sa poskytovanie bielej medicíny

Respirátory budú povinné iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach. Ako povedal Lengvarský, situácia v súvislosti s výskytom koronavírusu sa neustále zlepšuje a nemocnice prejdú postupne na poskytovanie bielej medicíny.





Prekrytie horných dýchacích ciest nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.

Povinnosť naďalej nosiť respirátor platí pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi, pre návštevníkov týchto zariadení, pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov a zákazníkov lekární. Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

Rizikové skupiny by mali nosiť respirátory

Hlavný hygienik Ján Mikas upresnil, že podmienky izolácie sa nezmenia a osoba po pozitívnom teste kontaktuje lekára. Ruší sa však povinnosť karantény. Jedinou výnimkou je, ak karanténu nariadi lekár.





Zároveň upozornil, že v súčasnosti má respirátor stále veľký význam pre rizikové skupiny osôb, pre starších, chronicky chorých a nezaočkovaných ľudí. „Dopad uvoľnených opatrení budeme sledovať,“ povedal Mikas.

766 dní obmedzení

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) zhodnotila, že v kultúre končí „éra rúšok“ a občania sa budú môcť kultúry poriadne nadýchnuť.





„Pred vyše dvoma rokmi bol pre nás život v rúškach nepredstaviteľný. Prišla pandémia a s ňou presne 766 dní obmedzení,“ podotkla Milanová.

