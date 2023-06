Koronavírus sa nevyhýba nikomu, ochoreniu podľahlo až sedemkrát viac cukrovkárov ako zdravých ľudí

Podiel úmrtí v skupine diabetikov bol počas pandémie ochorenia COVID-19 sedemkrát vyšší ako v skupine nediabetikov.

Podiel zomretých diabetikov v celkovom počte zomretých poistencov stúpol z 26 na 29 percent. Informovali o tom Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS), Slovenská diabetologická asociácia (SDiA), Zväz diabetikov Slovenska a Asociácia diabetikov Slovenska v spoločnej tlačovej správe.

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370-tisíc pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 až 150-tisíc ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia alebo sú v štádiu prediabetického syndrómu.

Majú tak vyššiu hladinu cukru, ako je normálne, no ešte nie tak vysoká, aby sa dala klasifikovať ako diabetes. Spomedzi všetkých prípadov diabetu tvoria až 90 percent pacienti s cukrovkou druhého typu.

„Celosvetovo trpí cukrovkou 425 miliónov ľudí čo je jeden z jedenástich dospelých a predpokladá sa, že do roku 2045 sa toto číslo zvýši na 642 miliónov,” dodala predsedníčka SDS Katarína Rašlová.

Odborníci upozorňujú, že ak sa cukrovka nedostatočne a správne nelieči, môže významne skrátiť očakávanú dĺžku života. Cukrovka je hlavnou príčinou srdcovocievnych ochorení, slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácii dolných končatín.

Diabetici majú vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú zároveň náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.

Ako informovala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová, správnou životosprávou a dostatočným pohybom sa dá cukrovke úspešne a efektívne predchádzať. Diabetológ Jozef Lacka však upozorňuje, že „za ostatných 40 rokov sa zvýšil príjem energie v jedle o 23 percent, ale pohybujeme sa až štyrikrát menej”.

Liečba cukrovky zároveň nie je lacná. Podľa údajov, ktoré poskytla poisťovňa Dôvera, sú priemerné náklady na starostlivosť o diabetika 2. typu 2 000 eur za rok, čo je približne dvojnásobok oproti priemerným nákladom na ostatných pacientov.

