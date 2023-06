Koronavírus: Počet hospitalizovaných opäť výrazne klesol a prvú dávku vakcíny dostalo ďalších vyše 9-tisíc ľudí

Za posledný deň (štvrtok) na Slovensku pribudlo 362 prípadov nového koronavírusu, ktoré potvrdili PCR testy. „Je medzi nimi 167 mužov a 195 žien,“ informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Celkový počet pozitívne testovaných PCR testami tak stúpol na 385 022.

Celkový počet neaktívnych prípadov je 673 097. Ide o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov.

Urobili už viac ako dva milióny PCR testov

Za posledných sedem dní u nás pribudlo 2811 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (štvrtok – 362, streda – 343, utorok – 708, pondelok – 381, nedeľa – 130, sobota – 378, piatok – 509).

Vo štvrtok otestovali 6995 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 2 704 901 PCR testov. „Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (107), nasledujú Žilinský (67), Košický (55), Banskobystrický (36), Nitriansky (30), Trenčiansky (26), Trnavský (22) a Bratislavský kraj (19),“ priblížil rezort zdravotníctva.

Okrem PCR testov sa robia aj antigénové – vo štvrtok ich urobili 79 388 a pozitívny výsledok z nich malo 301 ľudí, čo predstavuje 0,38 percenta.

Počet úmrtí stúpol na 11 946

Počet hospitalizovaných pacientov sa znížil o 77 na 1117. „Z nich potvrdené ochorenie má 1005 ľudí, na JIS je 109 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 156 osôb,“ opísalo ministerstvo zdravotníctva situáciu v nemocniciach.

Bohužiaľ, pribudlo aj 34 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 a spolu ich tak evidujeme 11 946. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 262 ľudí (štvrtok – 26, streda – 34, utorok – 31, pondelok – 48, nedeľa – 41, sobota – 34, piatok – 48).

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou je 1 176 143, za štvrtok ich pribudlo 9219. „Druhú dávku vakcíny už dostalo 564 317 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 12 114 ľudí,“ uviedol rezort zdravotníctva.

