Koronavírus: Po testoch pribudlo viac ako 100 infikovaných Slovákov, zomreli ďalší ľudia

PCR testy v pondelok 30. mája potvrdili ďalších 145 pozitívnych na koronavírus. Celkovo laboratóriá na Slovensku ukončili 1 688 testov.

Za uplynulý deň pribudli dve úmrtia na COVID-19, čím sa celkový počet obetí pandémie zvýšil na 20 100.

V nemocniciach je aktuálne 173 pacientov. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Čaká nás plošné očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti koronavírusu? Lengvarského ministerstvo priblížilo, kedy pristúpi takému kroku

O celoplošnom podávaní štvrtej dávky mRNA vakcín na prevenciu koronavírusu je ešte predčasné uvažovať. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková.

Tento prístup rezortu zdravotníctva je v súlade s aktuálne publikovanými závermi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej liekovej agentúry (EMA).





Ako uviedla Lániková, rezort zdravotníctva sa pri nastavovaní ďalšej fázy očkovania bude riadiť stanoviskom odborných autorít, akou je EMA, a zároveň odporúčaním výrobcu vakcín.





Zdôraznila, že ministerstvo pozorne sleduje a analyzuje dostupné dáta či vývoj modifikovaných vakcín na nové varianty. Na ich základe a po konzultácii s odborníkmi rozhodne o ďalšom postupe.

V Nemecku budú povinne očkovať zdravotníkov a lekárov proti koronavírusu, verejné zdravie je dôležitejšie ako ich práva

Nemecký ústavný súd odsúhlasil nariadenie, podľa ktorého majú byť zdravotnícki pracovníci povinne zaočkovaní proti COVID-19.





Ústavný súd vo štvrtok oznámil, že zamietol sťažnosť proti opatreniu s tým, že ochrana zraniteľných ľudí v nemocniciach a opatrovateľských domovoch je dôležitejšia ako zásah do práv zdravotníkov.





Nemecká vláda pôvodne chcela zaviesť povinné očkovanie pre všetkých dospelých, no zákonodarcovia odmietli aj návrh na zavedenie povinného očkovania pre ľudí nad 60 rokov. Dve dávky vakcíny proti koronavírusu zatiaľ dostalo takmer 76 % nemeckej populácie.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

