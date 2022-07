Koronavírus: Odborníci predstavili veľkonočné desatoro

Krčméry ľuďom odporúča a prosí ich, aby tento rok vynechali masové cestovanie. Elena Prokopová zase upriamuje pozornosť na nosenie rúšok a dodržiavanie karantény návratilcov zo zahraničia.

"Každý by mal zvážiť návštevu svojich rodičov a starých rodičov, a to aj vtedy, ak sú očkovaní. To očkovanie je individuálnou ochranou," skonštatovala Prokopová.

„Epidemiologická situácia na Slovensku mierne zepšuje a je naším cieľom, aby sa tento zlepšujúci trend udržal. Veľká noc je zlomová a je veľmi dôležité, ako budú ľudia dodržiavať tieto nastavené opatrenia,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas. „Opatrenia sprísňovať nebudeme, sú nastavené dostatočne,“ doplnil Mikas.

Odborníci predstavili veľkonočné desatoro

- obmedzme stretnutia

- odložme šibačku

- navštevujme bohoslužbu virtuálne

- milujme svojich blížnych tým, že ich nenakazíme koronavírusom

- cestujme len v rámci okresu

- do prírody len s blízkymi

- športujme individuálne

- nosme rúška, aj v prírode. V interiéri respirátor

- ak sa vrátia príbuzní zo zahraničia, rešpektujme karanténu

- zvážme návštevu rodičov a starých rodičov, aj keď sú očkovaní





Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

