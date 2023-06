Koronavírus nás zavrel. Matovič bude musieť vysvetľovať veľa nejasností (komentár)

Keď v stredu premiér Igor Matovič spomenul, že krajina sa možno pre šíriaci koronavírus na nejaký čas „zamkne“, mnohí verili, že sa to nestane. Ale stalo sa a Ústredný krízový štáb vo štvrtok rozhodol, že musíme zostať doma. Počet novonakazených na COVID-19 nás každý deň presviedča, že je potrebné niečo robiť. Otázka je len čo a ako?

Situácia je kritická, ale nikto nevie, ako to riešiť

Správnu odpoveď zrejme nikto nemá, preto sa netreba čudovať ani rozhodnutiu krízového štábu. Budeme sa menej stretávať a mať aj menšiu šancu nakaziť sa. Rozhodnutie je tvrdé, ale asi k nemu muselo dôjsť, lebo doteraz si každý našiel spôsob, ako sa obmedzeniam vyhnúť.





Či už šlo o svadby za hranicami, veľké rodinné oslavy na záhrade či protest pred úradom vlády v čase zákazu zhromažďovania. Treba však povedať, že na opatrenia nedbal ani samotný premiér, ktorý sa v čase šíriacej sa pandémie zabával na svadbe bez rúška. Prekvapuje preto, že najväčšiu vinu za súčasnú situáciu dáva dovolenkárom a hovorí o nezodpovednosti občanov.





Paradoxne sa teraz na nich celá vláda spolieha, keď na rozdiel od Veľkej noci neplánujú žiadne kontroly na hraniciach okresov a od ľudí podľa ministra vnútra Romana Mikulca nebudú policajti žiadať ani pracovnú zmluvu na preukázanie, že nejdú na výlet, ale do práce. Otázne tak je, ako vôbec budú prebiehať kontroly a či ľudia budú opatrenia rešpektovať.

Kto bude robiť v obchodoch, keď nebudú zákazníci?

Ťažko v súčasnej situácii možno spochybňovať nevyhnutnosť opatrení, no zostáva veľa nezodpovedaných otázok. Ľudia chcú vedieť predovšetkým to, čo sa ich priamo dotýka. Napríklad moja známa sa ma hneď po tlačovej besede predstaviteľov vlády pýtala, či má ísť v čase lockdownu vôbec do práce – do obchodu s oblečením, keď je zakázané zákazníkom navštíviť ho. V podobnej situácii je veľa ďalších obchodov – záhradníctva, drogérie, hračkárstva…





Dilemu mám aj ja. V mojej malej dedine nemáme vodovod, a tak si vodu kupujeme v hypermarkete. Môžeme tam ísť, aj keď je vzdialený 10 kilometrov? A čo budú robiť hypermarkety, ak v nich môžu nakupovať iba občania, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti? Budú legitimovať zákazníkov? O tom bude musieť rozmýšľať asi minister práce Milan Krajniak, keď sa mu prihlásia na úrad práce.





Ďalší jednoduchý prípad. Jeseň je obdobie, keď sa musia čistiť záhrady a orezávať stromy. Podľa rozhodnutia krízového štábu nesmieme opustiť obydlie a tým ani vyniesť na zberný dvor komunálny odpad. Ak lockdown potrvá, máme ho držať do jari pri dome, aby nám tam hnil?





Verím, že podobných otázok je veľa a kompetentní na všetky nemohli odpovedať hneď v prvý deň. Ťažko bude môcť aj nasledujúcich a preto by bolo potrebné ponechať viac flexibility pre jednotlivé prostredia a nie sa hneď vyhrážať pokutami.

Autor: Pavel Urban/SITA





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

