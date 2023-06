Koronavírus: Na Slovensku stúpol počet nakazených o 101, pribudli dve úmrtia aj hospitalizovaní pacienti

Na Slovensku pribudlo za pondelok 101 ľudí pozitívne testovaných na koronavírus prostredníctvom PCR testov.

Laboratóriá ukončili celkovo 8 193 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením sa zvýšil o 8, aktuálne je v nemocniciach 73 pacientov.

Pribudli dve obete ochorenia COVID-19. Uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 2 414 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Bratislavský kraj eviduje najviac prípadov nákazy z PCR testov, pribudlo tam 35 infikovaných. Nasleduje Prešovský kraj s 13 nakazenými, Košický a Trnavský s 12. V Banskobystrickom a Žilinskom kraji pribudlo zhodne po 9 prípadov nákazy, Trenčiansky kraj eviduje 8 pozitívnych PCR testov a Nitriansky tri.

Je medzi nimi 46 mužov a 55 žien. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 78 vzoriek z celkového počtu 81 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 96,3 % zastúpenie.

Antigénové testy v pondelok odhalili ďalších 17 prípadov nákazy, vykonali ich viac ako 7 300.

„Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 295 033, za predchádzajúci deň pribudlo 2 414 očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 052 705 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 6 972 ľudí,“ uviedol rezort zdravotníctva.

V nemocniciach je hospitalizovaných 73 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 54 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) sú dvaja pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyri osoby.

Slovensko eviduje 12 543 úmrtí „na COVID“ a 2 457 osôb umrelo „s COVIDom“.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz