Koronavírus na Slovensku stále zabíja najmä starších, ale úmrtnosť v skupine mladších seniorov klesla pod 100 percent

Počet úmrtí na Slovensku bol v marci najnižší za posledné štyri mesiace. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslalo oddelenie komunikácie úradu.

Napriek poklesu počtu úmrtí však nadúmrtnosť dosahovala 48 percent. V marci zároveň zomrelo o 52 percent dôchodcov viac než v uplynulých piatich rokoch. Celkovo na Slovensku v marci zomrelo 7 232 osôb.

Nadúmrtnosť v porovnaní s januárom a februárom klesla, keď v januári dosahovala úroveň 75 percent, vo februári takmer 67 percent. Pokles zároveň nastal vo všetkých vekových skupinách. Vo vekovej skupine do 64 rokov zomrelo v marci 1 659 ľudí, nadúmrtnosť v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov bola vyššia o 36 percent.

Oproti februáru klesla o 15 percent. V skupine ľudí nad 65 rokov zomrelo v marci o 52 percent osôb viac ako v predošlých rokoch. Dynamika nadúmrtnosti tejto vekovej skupiny výrazne klesla, keď vo februári dosahovala 72 percent, v januári to bolo až 86 percent.

Celkovo v marci zomrelo 5,6 tisíca seniorov, čo je o približne 1 900 ľudí viac, ako je priemer za posledných päť rokov.

„Nadúmrtnosť v skupine mladších seniorov však po prvýkrát v tomto roku klesla pod hranicu 100 percent. V januári bola nadúmrtnosť 108 percent, vo februári 103 percent a v marci 87 percent. Situácia sa zlepšila aj v skupine starších seniorov vo veku 75 a viac rokov, z februárovej hodnoty nadúmrtnosti 59 percent na marcových 37 percent,“ priblížila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

V rámci samosprávnych krajov sa marcový nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom pohyboval od 24 do 72 percent. Najhoršia situácia bola v Trenčianskom kraji. V marci v tomto kraji zomrelo o takmer 72 percent viac ľudí, ako bol priemer v predošlých piatich rokoch.

Nasledoval Žilinský kraj s nárastom počtu zomretých voči priemeru skoro o 58 percent. Zároveň zaznamenal najvýraznejší rast miery nadúmrtnosti, keď vo februári bola nadúmrtnosť na úrovni 20 percent. Z kraja s najnižšou nadúmrtnosťou sa tak stal v priebehu jedného mesiaca kraj s druhou najvyššou nadúmrtnosťou.

V niektorých krajoch počas marca počet zomretých voči priemeru prudko klesol. Najmenšiu odchýlku od priemeru mal v marci Nitriansky kraj s mierou nadúmrtnosti 24 percent. Tento kraj súčasne zaznamenal najvýraznejší pozitívny posun, keď znížil mieru nadúmrtnosti až o 68 percentuálnych bodov, keďže nadúmrtnosť vo februári dosiahla 92 percent.

Pozitívny vývoj zaznamenal tiež Bratislavský kraj, v marci v ňom zomrelo o 29 percent osôb viac ako pri pätročnom priemere. Aj tento región počas tretieho mesiaca dokázal prudko znížiť mieru nadúmrtnosti. Tá klesla o 50 percentuálnych bodov.

