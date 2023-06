Koronavírus: Na Slovensku pribudlo vyše 3-tisíc vyliečených a 50 úmrtí, PCR testy odhalili aj ďalšie stovky nakazených

Za posledný deň (streda) na Slovensku pribudlo 2035 prípadov nového koronavírusu, ktoré potvrdili PCR testy. Celkový počet pozitívne testovaných PCR testami tak stúpol na 243 427.

V stredu otestovali 9811 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 1 733 752 PCR testov.

Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil o 51 na 3560.

Ochorenie COVID-19 prekonalo ďalších 3099 ľudí a vyliečených je tak už spolu 205 247. Bohužiaľ, pribudlo aj ďalších 50 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19, spolu ich tak už evidujeme 4411.

Celkový počet zaočkovaných osôb je 115 399 za uplynulý deň ich pribudlo 6387.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz