Koronavírus: Na Slovensku pribudlo takmer 12-tisíc neaktívnych prípadov a hospitalizovaných opäť výrazne ubudlo

Za posledný deň (utorok) na Slovensku pribudlo 708 prípadov nového koronavírusu, ktoré potvrdili PCR testy.

„Je medzi nimi 329 mužov a 379 žien,“ informovalo ministerstvo zdravotníctva. Celkový počet pozitívne testovaných PCR testami tak stúpol na 384 317.

Za posledných sedem dní u nás pribudlo 3137 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (utorok – 708, pondelok – 381, nedeľa – 130, sobota – 378, piatok – 509, štvrtok – 467, streda – 564).

V utorok otestovali 8020 ľudí a od začiatku pandémie už na Slovensku urobili 2 691 638 PCR testov. „Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (203), nasledujú Košický (143), Banskobystrický (83), Žilinský (81), Trenčiansky (55), Trnavský (51), Bratislavský (46) a Nitriansky kraj (46),“ priblížil rezort zdravotníctva.

Okrem PCR testov sa robia aj antigénové – v utorok ich urobili 90 229 a pozitívny výsledok z nich malo 501 ľudí, čo predstavuje 0,56 percenta.

Počet hospitalizovaných pacientov sa znížil o 67 na 1276. „Z nich potvrdené ochorenie má 1144 ľudí, na JIS je 121 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 164 osôb,“ opísalo ministerstvo zdravotníctva situáciu v nemocniciach.

Bohužiaľ, pribudlo aj 31 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 a spolu ich tak evidujeme 11 886. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 275 ľudí (utorok – 31, pondelok – 48, nedeľa – 41, sobota – 34, piatok – 48, štvrtok – 37, streda – 36).

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou je 1 156 789, za pondelok ich pribudlo 7928. „Druhú dávku vakcíny už dostalo 533 724 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 14 149 ľudí,“ uviedol rezort zdravotníctva.

