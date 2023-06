Koronavírus: Na Slovensku pribudli desiatky nakazených, v nemocniciach klesol počet hospitalizovaných ľudí

Na Slovensku pribudlo za stredu 74 ľudí pozitívne testovaných na koronavírus prostredníctvom PCR testov.

Laboratóriá ukončili celkovo 6 658 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením klesol o 16, aktuálne je v nemocniciach 57 pacientov.

Nepribudla žiadna obeť ochorenia COVID-19. Uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 3 435 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Najviac prípadov odhalili v Bratislavskom kraji

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo opäť v Bratislavskom kraji, kde zaznamenali 22 infikovaných. Nasleduje Prešovský kraj s 15 prípadmi nákazy a Žilinský s 13. Banskobystrický aj Trnavský kraj evidujú zhodne po sedem pozitívnych PCR testov, Košický šesť, Nitriansky tri a Trenčiansky jeden. Je medzi nimi 30 mužov a 44 žien.

„Za posledný týždeň je pozitívne testovaných na delta variant 168 vzoriek z celkového počtu 173 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 97,1 % zastúpenie,“ informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.





Do štatistík pribudlo aj 18 pozitívne testovaných antigénovými testami, v stredu ich vykonali viac ako 5 500.

Na JIS sú dvaja pacienti

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 305 536, za predchádzajúci deň pribudlo 3 435 očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 071 152 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 7 725 ľudí.





V nemocniciach je 57 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 38 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) sú dvaja pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyria ľudia.





Celkový počet úmrtí „na COVID“ je 12 544 a celkový počet úmrtí „s COVIDom“ je 2 457.

