Koronavírus: Na Slovensku pribudli ďalšie tisíce infikovaných, zvýšil sa aj počet obetí

V utorok 16. novembra malo na Slovensku pozitívny výsledok PCR testu 8 342 osôb, laboratóriá pritom vykonali 26 545 vyšetrení.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 17 osôb, aktuálne tak v nemocniciach leží 2 879 pacientov s ochorením COVID-19.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) o tom informovalo na svojom webe. Za uplynulý deň pribudlo 43 obetí ochorenia COVID-19. Prvú dávku vakcíny v sobotu dostalo 3 758 ľudí.

Najviac infikovaných je v Košickom kraji

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zuzana Eliášová doplnila, z 8 342 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov bolo najviac v Košickom kraji, najmenej v Trnavskom.

Z pozitívne testovaných nebolo takmer 71 percent zaočkovaných. Pozitívny antigénový test malo 1 959 osôb, z nich viac ako 73 percent nie je zaočkovaných.

Väčšinu tvoria nezaočkovaní pacienti

V nemocniciach je viac ako 2 800 pacientov s COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 253 ľudí a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 246 osôb. Eliášová priblížila, že viac ako 81 percent pacientov nie je zaočkovaných, alebo má iba jednu dávku očkovacej látky.

Za utorok dostalo prvú dávku vakcíny 3 758 ľudí, spolu má prvú dávku vakcínu 2 555 557 osôb na Slovensku. Druhú dávku očkovacej látky dostalo 1 133 osôb, spolu ju tak má 2 328 745 osôb.

Situácia v nemocniciach je kritická, pre pacientov s COVID-19 je voľných už len 20 lôžok s pľúcnou ventiláciou

V súčasnosti je na celom Slovensku voľných len 20 lôžok pre nových pacientov s ochorením COVID-19, ktorí by potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie. Pre nových pacientov, ktorí nepotrebujú kyslíkovú podporu, je voľných približne 600 lôžok. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Aplikácia e-lôžko

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vydal pokyn, aby nemocnice v najviac postihnutých regiónoch reprofilizovali lôžka aj nad rámec pôvodne stanovenej maximálnej tretej fázy kapacity.

„Vďaka aplikácii e-lôžko vieme presne, kde je koľko lôžok voľných a záchranka s pacientom je nasmerovaná do konkrétneho zdravotníckeho zariadenia,” vysvetlil, ako fungujú presuny pacientov štátny tajomník rezortu Kamil Száz. Ministerstvo spolupracuje aj so samosprávnymi krajmi.

Reprofilizované lôžka

Čo sa týka umelej pľúcnej ventilácie (UPV), v Žilinskom kraji už nie je voľná žiadna a v Nitrianskom len jedna. V Prešovskom a Bratislavskom kraji sú voľné po dve lôžka s možnosťou zapojenia UPV, v Trenčianskom a Trnavskom po tri. Košický kraj má voľné štyri UPV a Banskobystrický päť takýchto lôžok.

Z celkovo 455 reprofilizovaných lôžok v Banskobytrickom kraji je pre COVID pacientov ešte voľných 150 postelí, z 287 v Bratislavskom kraji už len 22. V Košickom kraji reprofilizovali 515 lôžok, z nich je voľných 47. V Nitrianskom kraji s 371 reprofilizovanými lôžkami ostalo 132 voľných.

Prešovský kraj mal k dispozícii 624 takýchto postelí, už ich je len 28 neobsadených. Z 322 reprofilizovaných lôžok v Trenčianskom kraji nie je využitých 56, z 305 v Trnavskom kraji 151 a zo 475 v Žilinskom kraji 37.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.