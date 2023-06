Koronavírus: Na Slovensku odhalili PCR testy 74 pozitívnych prípadov, zároveň pribudli aj tri úmrtia

PCR testy potvrdili vo štvrtok na Slovensku 74 pozitívnych na koronavírus. Laboratóriá ich v daný deň vykonali 311. Za uplynulý deň pribudli tri úmrtia na COVID-19.

V nemocniciach je hospitalizovaných 451 pacientov s novým koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Epidemická situácia je v súčasnosti pomerne priaznivá, no odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19. Dôvodom je najmä návrat ľudí z dovoleniek, začiatok školského roka či presun podujatí do interiérov.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Konzílium odborníkov preto odporúča širokej verejnosti využiť možnosť očkovania, dbať na hygienu rúk a dodržiavať zásady respiračnej hygieny.

Najefektívnejším opatrením, ako znížiť dopady ochorenia na spoločnosť, je spoločná zodpovednosť tak jednotlivcov, ako aj inštitúcií. V tlačovej správe o tom informuje komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Podľa odborníkov je dôležité dodržiavať primeraný fyzický odstup, vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami a uzavretým priestorom s množstvom ľudí. V interiéroch je potrebné často a účinne vetrať. V prípade zvýšeného rizika nákazy odborníci odporúčajú nosiť rúško či respirátor.

„Odborníci apelujú aj na podniky, inštitúcie či školy, aby zohľadňovali dodržiavanie základných odporúčaní, teda v maximálnej možnej miere umožnili dodržiavanie odstupov, zaistili dostatočný prístup k umývaniu a dezinfekcii rúk a zamerali sa na primerané vetranie vnútorného prostredia,“ uvádza rezort a zdôrazňuje, aby si inštitúcie aktualizovali pandemické pohotovostné plány.

Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a konzílium odborníkov očakávajú výraznejší nárast ochorení na COVID-19 už počas prvých jesenných týždňov.

Odborníci apelujú na zodpovednosť samotných ľudí, aby zvažovali rizikové situácie a podľa toho dodržiavali hygienické a protiepidemické odporúčania.

Zároveň upozorňujú podniky, inštitúcie či školy, aby aktualizovali svoje pandemické plány tak, aby vedeli flexibilne reagovať na zmenu pandemickej situácie.

Ako povedal riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík, ešte nie je vykryštalizovaný variant, ktorý bude prevažovať v jesennej vlne.

Najväčší potenciál vyvolať ďalšiu vlnu má subvariant BA.2.75, vychádzajúci zo subvariantu BA.2, ktorý bol detekovaný v Indii. Odborníci predpokladajú obdobné prejavy pri nákaze, aké boli pozorované doteraz.

Mišík zároveň potvrdil klesajúcu súčasnú kovidovú vlnu. Okolo 20. júla nastal vrchol letnej vlny, odvtedy pozitivita testov aj hospitalizácie klesajú.

Počet denných výjazdov záchraniek ku COVID pacientom klesol na tretinovú úroveň oproti predchádzajúcej vlne.

