Koronavírus môže prežiť aj na zubnej kefke. Tipy, ako účinne zabrániť prenosu infekcie

Počas infekčného ochorenia by ste mali venovať zvýšenú pozornosť ústnej hygiene, upozorňuje Slovenská komora zubných lekárov (SKZL).

Bakteriálne a najmä vírusové infekcie podľa SKZL znižujú imunitu vrátane obranyschopnosti ústnej sliznice. Medzi ústnou dutinou a pľúcami totiž dochádza aj u zdravých jedincov k cirkulácii baktérií.

Do pľúc sa vdychovaním dostávajú baktérie zo zubného povlaku a z ústnej dutiny. Pri výdychu baktérie z pľúc putujú do ústnej dutiny a usádzajú sa na povrchu zubov a okolitých ďasnách.

Plak je rezervoárom cirkulujúcich infekčných častíc

„Pri infekčných ochoreniach vyvolaných baktériami ako je nádcha, angína, zápal priedušiek a pľúc, ale najmä pri vírusových ochoreniach, ako je chrípka, ale aj ochorenie COVID-19, sa výrazne zvyšuje počet infekčných častíc v ústach. Ústna hygiena je preto u pacientov s týmito ochoreniami, najmä vo fáze horúčok, znížená alebo úplne chýba,“ povedala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.





Ako ďalej uviedla, plak predstavuje rezervoár cirkulujúcich infekčných častíc z pľúc, pričom ich počet znásobuje kašeľ. Denne používame zubné kefky a aj keď sú vlákna zubnej kefky zhotovené zo syntetických vláken, usádzajú sa na nich mikroorganizmy. Tieto pochádzajú z ústnej dutiny, ale aj z ovzdušia.

Aké chyby nesmiete robiť

Zubnú kefku po použití dôkladne opláchnite teplou vodou a uložte ju do zvislej polohy hlavičkou s vláknami nahor, aby voľne vyschla.





Nikdy nedávajte kryt na zubnú kefku – slúži len pri transporte zubnej kefky, napr. pri cestovaní.





V mnohých kúpeľniach sú umiestnené aj toaletné misy. Najväčšou chybou je, ak WC spláchnete skôr, ako zatvoríte vrchný poklop. Niektoré baktérie a vírusy z ľudských výlučkov sa šíria vzduchom a usádzajú sa aj na zubných kefkách. Vyplýva to z mikrobiologických štúdií.





Ak je v rodine niekto postihnutý infekčným ochorením, je potrebné jeho zubnú kefku oddeliť od ostatných, ktoré sú umiestnené v spoločnom pohári.





Pacientovi počas liečby infekčného ochorenia môžeme odporúčať opláchnuť zubnú kefku po očistení chrupu ústnou vodou. Zubnú kefku nikdy nedávajte „dezinfikovať“ do umývačky riadu alebo do mikrovlnnej rúry.





Pacient by si mal po vyliečení každého infekčného ochorenia, vrátane COVID-19, nevyhnutne vymeniť všetky pomôcky ústnej hygieny za nové (zubnú kefku, medzizubné kefky, prípadne jednozväzkovú kefku). Rovnako aj rodinní príslušníci musia vykonať to isté.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.