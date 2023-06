Koronavírus minulý rok ovplyvnil aj svadby na Slovensku. Pred pandémiou zabrala symbolika

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Koronavírus znížil počet svadieb na Slovensku takmer o štvrtinu. Za prvých desať mesiacov roku 2020 vstúpilo do manželstva takmer 21 700 párov, čo je o 23 percent menej ako priemer za rovnaké obdobie predošlých piatich rokov.

Okrem sobôt sa konali svadby častejšie aj v piatok či štvrtok. Informuje o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Podľa údajov ŠÚ SR sa počty svadieb najviac prepadli v apríli, kedy sa konala len približne tretina sobášov ako počas apríla v predošlých piatich rokoch.

Odložené svadby

Jediným mesiacom, kedy počet sobášov až o 12 percent prevýšil päťročný priemer, bol august, kedy ich počet prekročil 4 400. V tomto období sa zrejme konali aj odložené svadby z jarných mesiacov.

Na úrovni minulých rokov bol aj september, ktorý je dlhodobo mesiacom v roku s najvyšším počtom konaných svadieb.

V októbri opäť nastúpili nové protiepidemické opatrenia a došlo znova k poklesu počtu svadieb. Konalo sa ich približne o pätinu menej ako v predošlých rokoch.

Najviac svadieb bolo vlani podobne ako roky predtým v septembri, a to 4 850 svadieb, najmenej sa ľudia sobášili v marci, kedy manželstvo oficiálne uzavrelo len 571 párov.

Prešovský kraj vedie

Vo všetkých krajoch sa v súhrne konalo do októbra minulého roka o 21 až 24 percent menej svadieb - regionálne členenie sobášov je podľa trvalého pobytu ženícha.





Najčastejšie zaznelo „áno“ za desaťmesačné obdobie v Prešovskom kraji, kde sa konalo viac ako 3 600 svadieb.





„Je to kraj s najvyšším počtom obyvateľov spomedzi ôsmich krajov a preto je aj dlhodobo regiónom s najvyšším počtom sobášov,“ spresnil ŠÚ SR.

Na druhom mieste bol Bratislavský kraj s takmer 3 100 sobášmi v priebehu desiatich mesiacov.

Magický dátum

Podľa ŠÚ SR bola sobota aj v roku 2020 najčastejším dňom konania svadby. V tento deň sa konalo za desaťmesačné obdobie 66 percent sobášov, v minulých piatich rokoch to bolo v priemere 73 percent. Svadby sa často konali aj v piatok, na treťom mieste bol štvrtok.





Úrad dodáva, že vo februári, tesne pred prvou vlnou pandémie, sa uskutočnilo oveľa viac svadieb ako v predošlých rokoch, a to takmer o polovicu.





Pripisuje sa to aj takzvaným „magickým dátumom s dvojkami“ teda 20. 02 2020 či 22. 02 2020, vysvetľuje ŠÚ SR.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

