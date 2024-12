Korčoka stretnutie ministra Blanára s Lavrovom neprekvapuje. Jasne ukázalo, kam súčasná moc smeruje Slovensko

2.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentského kandidáta a bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka stretnutie slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom a priateľské pózy s predstaviteľom štátu, ktorý Slovensko označil za nepriateľa, už neprekvapujú.

Dôkaz o súčasnom smerovaní Slovenska

Ako uviedol vo svojom stanovisku k tomuto stretnutiu, len to jasne ukazuje, kam súčasná moc smeruje Slovensko.

„Bolo by už úplne naivné predpokladať, že by pri tomto stretnutí minister zahraničných vecí odprezentoval, že slovenský záujem je, aby Rusko okamžite skončilo svoju agresiu voči nášmu susedovi. Pretože Rusko ohrozuje aj Slovensko," vyjadril sa Korčok.

Pellegrini sľuboval prozápadne smerovanie

Položil tiež otázku, kde je predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini (predseda parlamentu a jeden z prezidentských kandidátov), ktorý podľa Korčoka sľuboval, že jeho strana vo vláde ustráži prozápadné smerovanie Slovenska.

„Znovu to len ticho toleruje a nie je schopný zaujať jasný postoj. Môžeme si dovoliť prezidenta bez názoru, a to práve dnes, keď treba našim občanom vysvetľovať, kam a prečo patríme? Slovensko je súčasťou slobodného sveta a v prezidentských voľbách pôjde aj o to, aby sme v ňom zostali," myslí si Korčok.

Takéto stretnutia Korčok značil za „ďalší klinec do rakvy" Vyšehradskej štvorky, ktorý podľa jeho názoru Slovensko zatĺka do tejto preň dôležitej spolupráce.

