Korčok zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania princípov právneho štátu, potrebujeme kritického a spravodlivého prezidenta (video)

6.12.2023 (SITA.sk) - Základnom modernej a úspešnej krajiny je dodržiavanie princípov právneho štátu. Uviedol to občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok vo svojom druhom prejave k obsahovému zameraniu svojej kandidatúry, v rámci ktorého predstavil svoju víziu úlohy prezidenta v domácej politike a zároveň zdôraznil potrebu dodržiavania princípov právneho štátu.

„Právny štát a spravodlivosť, modernizácia a dobudovanie štátu, v ktorom sa bude ľuďom žiť lepšie, zahraničná politika, ktorá nás nedovedie do suverénnej a hrdej bezvýznamnosti a politická rovnováha, aby úrad prezidenta nebol len hlasom vlády a jednej strany. Toto je moja ponuka pre výkon úradu prezidenta,“ vyhlásil Korčok.

Vzdialení liberálnej demokracii

Podľa jeho slov teraz ide o to, ako a či sa štát a politika vôbec vysporiada so zneužitím moci, alebo sa z toho stane balvan, ktorý budeme navždy tlačiť pred sebou. Kroky a systémové zmeny v oblasti spravodlivosti o tom veľa napovedia už v nasledujúcich dňoch.

„Je každým dňom jasnejšie, že Slovensku vládne reprezentácia, ktorá je inšpirovaná spôsobmi vládnutia, ktoré sú vzdialené liberálnej demokracii,“ upozornil kandidát na prezidenta.

Dobudovanie nášho štátu

Covidová pandémia a vojna Ukrajine v plnej nahote nastavili zrkadlo fungovaniu štátu. Preto sa chce v prezidentskom úrade Korčok sústrediť na dobudovanie nášho štátu. Podľa neho nie je akceptovateľné, že doteraz nemáme komplexný audit fungovania štátu a bez potrebných zmien sme pri ďalšej pandémii odsúdení na to, aby sme trápenie štátu a občanov prežili odznova.

„Chcem byť prezidentom, ktorý bude propagátorom modernizácie krajiny, aby sme prekonali stagnáciu až úpadok. Sľubujem, že budem podporovať vládu v rozhodnutiach, aby sa to podarilo a viem sa postaviť za politicky ťažké a dočasne možno aj nepopulárne rozhodnutia tak, aby im verejnosť porozumela,“ prisľúbil.

Podpora samospráv

Svoju úlohu vidí tiež v podpore postavenia samospráv. Chce, aby predstavitelia krajov, miest a obcí dostali primeranú politickú a legislatívnu váhu pri rokovaní o návrhoch zákonov.





„Kandidujem s presvedčením, že potrebujeme nájsť nové myšlienky pre dobudovanie súdržného štátu, čo sa bez výraznejšej účasti samospráv nedá,“ zdôraznil Korčok.

Kritický a spravodlivý prezident

Vo svojom vystúpení vyzdvihol aj dôležitosť politickej rovnováhy. Slovensko podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý sa pozrie na prijímané zákony a riadny chod ústavných orgánov nielen optikou vlády a vládnej väčšiny.





„Potrebujeme prezidenta, ktorý bude suverénny a bude vedieť byť kritický a spravodlivý zároveň,“ uzavrel Korčok.

Ivan Korčok kandiduje ako občiansky kandidát. V utorok v relácii TV Markíza Na telo PLUS uviedol, že ak by sa ho rozhodli strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita podporiť, bude im za to vďačný. „Keď sa rozhodnú a štruktúry im to schvália, bude to fajn. V tejto chvíli sa spolieham sám na seba,“ povedal.

Košice majú aj po Vianociach čo ponúknuť, návštevníci si stále môžu vychutnať dobroty na vianočných trhoch alebo si zakorčuľovať

28.12.2024 (SITA.sk) - Šalát, ryba a rezne zjedené, vianočné rozprávky pozreté a vy hľadáte, čo s načatým sviatočným časom? Metropola východu má aj po Vianociach čo ponúknuť, a to ako obyvateľom, tak aj návštevníkom. Vybrať si možno jazdu vyhliadkovým kolotočom, návštevu (po)vianočných trhov, ale medzi sviatočnými dňami ponúkajú Košice aj viacero možností športového vyžitia.

Košické oko

Na Námestí osloboditeľov, pri vstupe na Hlavnú ulicu víta príchodzích Košické oko. Po zotmení tento vysvietený vyhliadkový kolotoč, ktorý ponúka výhľad na mesto z výšky 33 metrov, nemožno prehliadnuť. Funguje od 12:00 do 22:00 denne. Za jazdu si zaplatíte šesť eur na osobu, za dieťa, ktoré meria menej než 120 centimetrov je suma štyri eurá.

Kolotoč sa s vami pri jazde otočí zhruba päť či šesťkrát a poskytne vám pri tom výhľad na vianočnú Hlavnú ulicu i na vzdialenejšie časti mesta. Rozhodne odporúčame teplo sa obliecť, sedadlá kolotoča sú studené a hore prefukuje.

Najmenšie deti sa môžu bezplatne povoziť na benátskom kolotoči povedľa Košického oka. Atrakcia by podľa informácií zverejnených mestom mala predbežne ostať na mieste do Troch kráľov (6. januára), následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či zotrvá aj dlhšie.

Stánky z vianočných trhov

Keď vám po jazde na kolotoči vytrávi, prípadne dostanete chuť trochu sa zahriať, na Hlavnej ulici nájdete až do konca tohto roka stánky z vianočných trhov. Pochutnať si môžete na varenom víne, teplom čaji, či tradičných dobrotách ako langoše, zemiakové placky či klobása. Pri našej návšteve vianočných trhov sme sa pozreli aj na ceny týchto pochutín.

Víno stojí vo väčšine stánkov 1,50 eura za deciliter, respektíve tri eurá za dva deci. Najlacnejšie, ktoré sme našli, bolo o desať centov lacnejšie, teda jeden deciliter stál 1,40 eura. Priplatíte si za ríbezľové či jahodové víno. Langoš stojí okolo štyroch eur, ak naň ale chcete syr, kečup, alebo tatársku omáčku, treba si pripraviť zhruba euro navyše.

Pochutnať si môžete aj na pečenej klobáse či zemiakových plackách. Na trhy si rozhodne treba pripraviť aj dostatok hotovosti, nie všade totiž prijímajú platbu kartou. Popri maškrtení si tiež stále môžete vychutnať sviatočnú atmosféru košickej Hlavnej ulice, i pohľad na rozžiarený vianočný stromček.

Nonstop korčuľovanie

Ak budete chcieť spáliť nejaké kalórie z langošov a pečených klobás, metropola východu ponúka na prelome rokov aj viaceré možnosti športového vyžitia. Už túto sobotu, 28. decembra popoludní sa začne už tradičné 24-hodinové nonstop korčuľovanie.

V mestskej časti Košice-Juh, v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 sa milovníci korčuľovania budú môcť vyšantiť až do nedele 29. decembra, do 16:00. Vstup na podujatie je bezplatný, korčuliarom k pohybu zahrajú aj viacerí dídžeji a podujatie svojím vystúpením zavŕši saxofonista Gapa.

Bezplatné vianočné korčuľovanie

Zakorčuľovať si možno aj v tréningovej hale Steel Arény. Bezplatné vianočné korčuľovanie pripravilo mesto v spolupráci s vedením Steel Arény. Posledný deň, kedy sa možno prísť korčuľovať je v pondelok 30. decembra medzi 14:00 a 17:00, cez víkend 28. a 29. decembra sa ale vianočné korčuľovanie nekoná.

Mesto tiež na prvý deň nového roka chystá Novoročnú korčuľovačku v Mestskom parku. V stredu 1. januára 2025 sa budú môcť záujemcovia zadarmo korčuľovať na klzisku v parku, a to medzi 13:00 a 21:00.

Klzisko v Mestskom parku

Klzisko v Mestskom parku môžu korčuliari využiť aj mimo tohto času. Vstup na ľadovú plochu, ktorú prevádzkuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), je ale spoplatnený. Za 90 minút korčuľovania zaplatí dospelý tri eurá, v prípade dieťaťa do 140 cm je suma o euro nižšia. Na mieste si možno požičať aj korčule, za tri eurá, prípadne si ich môžete dať aj nabrúsiť za päť eur.

Klzisko je prístupné od 9:00, obvykle do 20:00. Využiť ho môžu aj amatérske partie hokejistov, tie zaplatia od sto do 120 eur, ak si ho prenajmú minimálne na tri hodiny, môžu trochu ušetriť. Rozpis prevádzkových hodín je dostupný na stránkach TEHO.

Košický trojkráľový beh

Sviatočné obdobie sa zavŕši na Troch kráľov, teda 6. januára 2025, jubilejným desiatym ročníkom Košického trojkráľového behu. Bežci si budú môcť zabehnúť centrom hlavnú, päť kilometrov dlhú trať, alebo sprievodný beh v dĺžke 1,1 kilometra.

Ten je určený najmä pre deti a mládež do 15 rokov, a tiež pre seniorov starších ako 60 rokov. Trasa povedie cez Hlavnú aj Alžbetinu ulicu, a tiež cez Mestský park. Na podujatie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť napríklad na sociálnych sieťach mesta.