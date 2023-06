Korčok sa stretol s ministrami Vyšehradskej štvorky, vyzdvihol hospodársku spoluprácu s Japonskom

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) počas stretnutia so svojím rezortným japonským kolegom Tashimitsu Montegim vyzdvihol hospodársku spoluprácu s Japonskom, ktoré je tretím najväčším ázijským investorom na Slovensku.

Obaja ministri rokovali vo Varšave počas stretnutia šéfov diplomacií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Japonska. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo v tlačovej správe.

Korčok ocenil dlhodobý záujem Japonska o dianie v Európe, vrátane krajín V4 a Balkánu. Cení si tiež pravidelné stretnutia ministrov V4 a Japonska, ktoré sa stali tradičným formátom pre rokovania o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Zdieľame spoločný pohľad na zahraničnú politiku

„Napriek geografickej vzdialenosti je pre náš región Japonsko významným ekonomickým, ale aj politickým partnerom,“ povedal minister zahraničia. Dodal, že Slovensko s Japonskom zdieľa aj spoločný pohľad na mnohé zahraničnopolitické otázky.

Šéfovia diplomacií sa počas spoločného stretnutia zamerali na aktuálne zahraničnopolitické a bezpečnostné otázky, ktoré Európu trápia. Ocenili tiež prehlbovanie strategického partnerstva Európskej únie a Japonska.

Ocenil aj organizovanie olympiády

Korčok ocenil aj snahu tejto ázijskej krajiny o čo najlepšie zorganizovanie 32. letných olympijských hier, ktoré by sa mali uskutočniť v Tokiu. „Japonskému partnerovi som zaželal bezpečný a úspešný priebeh celosvetového športového podujatia,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.

Spolupráca V4 v rámci ázijského regiónu má najdlhšiu tradíciu práve s Japonskom. V poradí už siedme stretnutie krajín v tomto formáte sa uskutočnilo z iniciatívy poľského predsedníctva vo V4.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

