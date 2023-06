Korčok považuje obdobie členstva Slovenska v EÚ za najúspešnejšie, prinieslo mnoho výhod

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počas doterajších sedemnástich rokov sa Európska únia (EÚ) stala na Slovensku prirodzenou súčasťou domácich politík, ako aj každodenného života slovenských občanov. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) v stanovisku, ktoré poskytol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Slovensko si dnes pripomína 17. výročie vstupu do EÚ. Podľa Korčoka Slovensko patrí medzi najviac integrované členské krajiny. Pripomenul, že Slovensko je od roku 2007 súčasťou Schengenského priestoru, od roku 2009 sa v krajine platí eurom a v roku 2016 Slovensko predsedalo Rade EÚ. Štátny tajomník MZVEZ Martin Klus (SaS) pre agentúru SITA uviedol, že EÚ predstavuje pre Slovensko priestor, ktorý poskytuje občanom v prvom rade bezpečnosť, stabilitu a prosperitu.

Slobodný pohyb a aktivity v EÚ

Jednotný trh EÚ tiež zvyšuje ekonomický potenciál a atraktívnosť SR pre investorov a zároveň poskytuje slovenským podnikateľom trh s takmer 450 miliónmi spotrebiteľmi. V kontexte finančnej podpory z európskych fondov Korčok poukázal, že schválený Plán obnovy a odolnosti SR bude ďalším žiadaným impulzom a finančnou injekciou na modernizáciu krajiny, vrátane zelenej a digitálnej transformácie.

„Obdobie nášho členstva v EÚ patrí medzi najúspešnejšie v našej histórii. Európska únia nie je bez chýb, ale pre Slovensko je základným politickým, ekonomickým a kultúrnym priestorom, ktorý poskytuje občanom bezpečnosť, stabilitu a prosperitu. Som rád, že si to uvedomujú aj naši občania. Dôvera verejnosti voči EÚ je v súčasnosti najvyššia za ostatných desať rokov,“ konštatoval.

Korčok podotkol, že 17. výročie členstva v EÚ si zároveň spoločnosť pripomína na pozadí riešenia viacerých kríz, od ekonomickej a finančnej krízy, cez migračnú krízu, odchod dôležitého partnera, ktorým je Spojené kráľovstvo, až po súčasnú pandémiu COVID-19. „Práve pandemická kríza zdôraznila potrebu diskutovať o možnostiach, ako zlepšiť akcieschopnosť a odolnosť Únie, a ako Úniu prispôsobiť tak, aby vyhovovala aktuálnym potrebám jej členských krajín a ich občanov,“ podčiarkol. Príležitosťou pre celoeurópsku reflexiu bude Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá na európskej úrovni štartuje symbolicky na Deň Európy, 9. mája. Podľa Klusa musia byť v centre tohto projektu občania. Vysvetlil, že majú silný záujem na tom, aby sa podujatia a diskusie o Únii preniesli do miest a obcí a aby sa do nich zapojilo čo najviac občanov, zástupcov samospráv, predstaviteľov podnikateľskej a akademickej obce aj médií s cieľom formovania budúcej podoby európskeho projektu.

Sami rozhodujeme o budúcnosti

Klus radí 17-ročné členstvo Slovenska v EÚ medzi najúspešnejšie obdobia v slovenskej novodobej histórii. Ako uviedol pre agentúru SITA, krajina sa rýchlo a úspešne integrovala do tohto európskeho spoločenstva. Dodal, že EÚ bola a zostáva základným a existenčným životným priestorom Slovenska – politicky, ekonomicky, spoločensky, medzinárodnoprávne aj kultúrne.

„Vďaka členstvu v EÚ sme pri všetkých kľúčových európskych rozhodnutiach a máme dnes garanciu, že sa už nebude v Európe rozhodovať o nás bez nás. EÚ nie sú ‚oni‘, tam niekde v Bruseli, ale to sme my všetci. Naši predstavitelia vlády a naši europoslanci zastupujú a presadzujú naše záujmy v Bruseli, nikto iný to za nás nerobí. My sami rozhodujeme o našej budúcnosti,“ zhodnotil.

Štátny tajomník poukázal, že EÚ predstavuje pre Slovensko priestor, v ktorom môžu aj slovenskí občania slobodne cestovať, nemusia čakať na pracovné povolenia pri zamestnaní sa v inej členskej krajine, alebo nemusia žiadať o študentské víza. „Napriek nesporným výhodám členstva v Únii to neznamená, že situácia v Európe je bezchybná, ideálna či nekritizovateľná. Hlavné benefity integrácie - vnútorný trh, schengenský systém a spoločná mena, čelili v uplynulých rokoch vážnym výzvam,“ poznamenal. Zároveň dodal, že v tomto úsilí sa ešte nedorazilo do cieľa.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?