Korčok považuje cynické zneužívanie migrantov zo strany Lukašenkovho režimu je neakceptovateľné

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Témou zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli bola aj eskalujúca situácia na vonkajšej hranici EÚ, konkrétne na bieloruských hraniciach s Poľskom a Litvou.

Rada schválila nariadenie, ktorým sa rozšíri uplatňovanie sankcií voči fyzickým a právnickým osobám Lukašenkovho režimu podieľajúcim sa na organizácii nelegálnej migrácie z Bieloruska do EÚ. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu diplomacie.

Ohrozenie stability partnerov

„Cynické zneužívanie migrantov zo strany Lukašenkovho režimu je neakceptovateľné i preto, že ohrozuje stabilitu našich blízkych partnerov v bezprostrednom susedstve Slovenska. Museli sme preto reagovať,“ konštatoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ sa po polroku opäť venovali západnému Balkánu, najmä pre negatívny vývoj v regióne. Ministri sa zhodli na potrebe intenzívnejšieho angažovania EÚ v jednotlivých krajinách regiónu.

„Už si nemôžeme dovoliť strácať čas, musíme podniknúť konkrétne kroky a naplniť záväzky, ktoré sme dali obyvateľom regiónu, otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom je jedným z nich,“ zdôraznil Korčok.

Výročné zasadnutie

Súčasťou programu ministra bolo aj výročné zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ a Východného partnerstva. Ministri sa zamerali na vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov a na pokrok v realizácii reforiem v krajinách Východného partnerstva.

Kľúčovou témou bolo vypočutie si očakávaní partnerov a nastavenie nových dlhodobých priorít a konkrétnych cieľov Východného partnerstva na nasledujúce roky. Zasadnutie bolo zároveň prípravou na nadchádzajúci samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční v decembri.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.