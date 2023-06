Korčok patrí podľa politológa medzi dôstojných nástupcov Čaputovej, kandidatúru zvažuje aj druhý exminister

22.6.2023 (SITA.sk) - Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok patrí medzi tých, ktorí by mohli byť dôstojným nástupcom prezidentky Zuzany Čaputovej. Myslí si to politológ Tomáš Koziak. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol, pokiaľ Korčok ohlási kandidatúru, bude patriť medzi tých najvýznamnejších favoritov prezidentských volieb. Taktiež si vie predstaviť, že by ich aj vyhral.

„Všetko bude závisieť od toho, či prezidentskú kandidatúru predsa len príjme, a či dokáže voľby vyhrať. Je možné, že pravicové politické strany postavia viacero kandidátov a voľba sa roztriešti," vysvetlil.

Koziak dodal, že Kresťanskodemokratické hnutie Korčoka podporiť neplánuje a predstaví vlastného kandidáta. Kandidatúru na prezidenta zároveň zvažuje aj exminister zahraničných vecí Ján Kubiš.

„Tých faktorov, prečo by Korčok voľby nemusel vyhrať, je viacero. V každom prípade to nevylučuje to, že by Korčok mohol byť jedným z najvýznamnejších kandidátov, ktorí majú šancu voľby vyhrať a úrad zastávať veľmi dôstojne," myslí si politológ.

