Kontroverzný zákon má Únii zabrániť v rozbití Británie, tvrdí premiér Boris Johnson

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson bráni plány svojej vlády porušiť vyrokovanú dohodu o brexite, tvrdiac, že Európska únia presadzuje "extrémnu" interpretáciu dohody, ktorá by mohla ohroziť budúcnosť Spojeného kráľovstva.

V stĺpčeku, ktorý v sobotu publikoval The Daily Telegraph, Johnson konštatuje, že kontroverzný návrh zákona je potrebný, aby ukončil vyhrážky EÚ uvaliť "blokádu" na Írske more, ktorá by podľa neho mohla rozdeliť krajinu.

Únia by podľa neho mohla uvaliť clá na tovar smerujúci do Severného Írska zo zvyšku krajiny alebo zablokovať transport potravín.

Rozhorčení sú aj stranícki kolegovia

"Musím povedať, že sme si nikdy nemysleli, že by EÚ mohla použiť dohodu vyrokovanú v dobrej viere na zablokovanie jednej časti Spojeného kráľovstva, na jej odrezanie alebo že by sa vyhrážali zničením ekonomickej a územnej celistvosti Spojeného kráľovstva," napísal tiež premiér.

Španielsky zástupca v europarlamente Luis Garicano v rozhovore pre BBC radio označil Johnsonove tvrdenia o snahách EÚ rozbiť Spojené kráľovstvo za "smiešne" a skonštatoval, že "Johnson trvá na tom, že chce mať koláč aj ho zjesť".

Legislatíva, o ktorej samotná vláda priznala, že porušuje medzinárodné právo, vyvolala rozhorčenie v únii, britskej opozícii aj medzi Johnsonovými straníckymi kolegami. Britskí zákonodarcovia by o nej mali rokovať budúci týždeň.

Keďže vláda zatiaľ ani náznakom nehodlá ustúpiť zo svojich pozícií, rastú obavy, že by v priebehu niekoľkých týždňov mohli stroskotať rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Prechodné obdobie pre dohodu

Kontroverzný zákon sa týka takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice.

Podľa Britov má predstavovať akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by strany do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu. Kritici však upozorňujú, že porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny.

Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Premiér Boris Johnson však v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody.

Únia hrozí právnymi krokmi

Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra. Rokovania o obchodnej dohode by mali pokračovať v pondelok v Bruseli.

"Teraz je na Spojenom kráľovstve, aby obnovilo dôveru Európskej únie," vyjadril sa v sobotu na stretnutí ministrov financií v Berlíne eurokomisár Paolo Gentiloni.

"Sme pripravení aj na výnimočne negatívny výsledok týchto rokovaní, ale stále pracujeme na hľadaní zhody a riešení," dodal.

Únia tiež varovala, že v prípade potreby podnikne právne kroky.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

