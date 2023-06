Kontroverzný influencer Tate je obžalovaný zo znásilnenia aj obchodovania s ľuďmi, súdny proces môže trvať roky

20.6.2023 (SITA.sk) - Kontroverzného influencera Andrewa Tatea v Rumunsku obžalovali zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a vytvorenia organizovanej zločineckej skupiny s cieľom sexuálne zneužívať ženy. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Rumunské úrady podali obžalobu aj na jeho brata Tristana a dve ich spoločníčky. Všetci štyria odmietajú obvinenia.

Domáca väzba

Tridsaťšesťročného britsko-amerického občana zadržali koncom decembra v Bukurešti spolu s jeho bratom Tristanom a dvoma rumunskými ženami v súvislosti s obvineniami z obchodovania s ľuďmi, znásilnenia a členstva v organizovanej zločineckej skupine. V marci ich na základe rozhodnutia sudcu presunuli z väzby do domáceho väzenia.

V obžalobe, ktorú podali na súde v Bukurešti, sa uvádza, že štyria obvinení vytvorili v roku 2021 organizovanú zločineckú skupinu s cieľom obchodovania s ľuďmi v Rumunsku, ale aj v iných krajinách vrátane USA a Spojeného kráľovstva.

Mizogýnne názory a nenávistné prejavy

Menujú v nej sedem údajných obetí, ktoré podľa nej bratia Tateovci nalákali prostredníctvom falošných prísľubov lásky a manželstva.

Súdny proces sa nezačne okamžite a očakáva sa, že potrvá niekoľko rokov, upozorňuje BBC. Rumunský sudca má 60 dní na to, aby preskúmal spisy prípadu predtým, ako bude možné poslať ho na súd.

Tateov hovorca sa vyjadril, že vítajú možnosť, ktorú prináša súdny proces, aby mohli počas neho demonštrovať svoju nevinu.

Bývalý profesionálny kickboxer Tate, ktorý má milióny sledovateľov na sociálnych sieťach a v Rumunsku údajne žil od roku 2017, si pred časom vyslúžil zákaz od viacerých internetových platforiem pre jeho mizogýnne názory a nenávistné prejavy.

Obete lákali falošnými prísľubmi

Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) ešte v decembri informovalo, že identifikovalo šesť pravdepodobných obetí sexuálne zneužitých organizovanou skupinou.

Vyšetrovatelia zisťovali, či Tate lákal ženy do Rumunska na sľuby vážneho vzťahu alebo manželstva a neskôr ich nútil alebo zmanipuloval, aby pre neho pracovali ako modelky v chatovacích miestnostiach pre dospelých.

Obete údajne držali pod neustálym dohľadom a podrobovali „fyzickému násiliu a psychickému nátlaku“, skupina ich sexuálne zneužívala a nútili ich účinkovať v pornografii.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.