Kontrolóri kritizujú nefunkčné informačné systémy štátu, NKÚ posunul zistenia polícii

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nefunkčné informačné systémy štátu sú brzdou v účinnej ochrane životného prostredia, efektívnom triedení odpadu, v zvládaní krízových situácií i manažmente povinného očkovania. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), ktorý zistenia o systéme ISKRA (Informačný Systém Krízového Riadenia) za 8,5 milióna eur odstúpili polícii.

Ďalšie nedostatky zistené pri nakladaní s majetkom na ministerstvách či samosprávach aj iné zistenia kontrolórov v oblasti ropných zásob a ťažby nerastných surovín boli obsahom súhrnnej informácie, ktorú zaslal predseda NKÚ Karol Mitrík trom najvyšším ústavným činiteľom. Informoval o tom hovorca NKÚ Marek Papajčík s tým, že v prvom štvrťroku 2021 ukončili 14 kontrolných akcií v 57 subjektoch.

Schválený rozpočet sa stále mení

Na úrovni štátneho rozpočtu je problémom podľa NKÚ posúvanie plnenia vládnych cieľov na koniec plánovacieho obdobia, ako aj neustále prekračovanie schváleného rozpočtu. Národná autorita dlhodobo upozorňuje aj na vysoký počet, a to viac ako 3 000 rozpočtových opatrení, ktorými sa mení schválený rozpočet bez vedomia parlamentu.

V roku 2020 boli celkové výdavky štátneho rozpočtu navýšené o takmer 7,8 miliardy eur. Kontroly preukázali aj potrebu jednotného centrálneho účtovného systému a jednotných pravidiel na minimalizovanie nedostatkov pri účtovaní, evidencii dlhodobého hmotného majetku, ako aj pri riešení pohľadávok.

Kontroly na ministerstvách odhalili aj nepoistené budovy vo vlastníctve rezortu sociálnych vecí alebo systémový nedostatok v Centrálnej evidencii majetku štátu, kde chýbajú nehnuteľnosti v zahraničí. Pre samosprávy obcí, miest a krajov kontrolóri pripravili návod – príklad dobrej praxe, ako postupovať pri predaji či prenájme majetku.

Pridlhé kontroly DPH

Podľa NKÚ sa totiž príliš ľahkovážne a nevýhodne zbavujú svojho majetku a neuvažujú, či ho nebudú potrebovať do budúcnosti. Podľa úradu aj podnikateľský sektor často poukazoval na asymetriu vzťahu štát a podnikateľ pri plnení povinností spojených s platením daní. Kým štát vyžaduje dodržiavanie zákonných lehôt a ich neplnenie sankcionuje, opačne to často neplatí.

Príkladom podľa šéfa NKÚ boli neraz veľmi dlhé kontroly DPH, prekročené lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov, čo výrazne komplikuje finančnú situáciu podnikateľov. Kontrola NKÚ potvrdila, že finančná správa nie vždy dodržiava zákonnú lehotu na priznanie a vyplatenie úroku z nadmerného odpočtu DPH. V takomto prípade musí platiteľovi dane zaplatiť naviac aj úrok za oneskorené vrátenie nadmerného odpočtu.





V rokoch 2017-2019 vyplatila 745 platiteľom dane úrok z nadmerného odpočtu DPH v objeme takmer 500-tisíc eur. Úroky za oneskorené vrátenie dosiahli v 377 prípadoch výšku spolu 77-tisíc eur, aj tie boli často vyplatené až po zákonnej lehote. Nedostatkom je, že finančná správa nedisponuje analytickým nástrojom.

Nefunkčné informačné systémy

Audity v environmentálnej oblasti ukázali, že spoločným menovateľom problémov sú nefunkčné informačné systémy. Štátnym orgánom chýba účinný systém kontroly a dostatočné kompetencie.

Výsledky kontroly projektu ISKRA odstúpil NKÚ orgánom činným v trestnom konaní pre možné porušenie povinností pri správe cudzieho majetku či zneužitie právomoci verejného činiteľa. Projekt bol realizovaný na rezorte hospodárstva v rokoch 2013 - 2020 s rozpočtom 24 miliónov eur.





Hoci ani jedna fáza projektu nebola realizovaná a systém nebol využívaný, ministerstvo do konca minulého roka uhradilo faktúry za viac ako 8,5 milióna eur. Utajenie procesu obstarania kontrolóri považujú za účelové konanie s cieľom vyhnúť sa pravidlám transparentného nakladania s verejnými financiami.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.