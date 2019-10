Koniec kontrolných nálepiek sa odkladá. Národná asociácia STK neuspela s návrhom na ich zrušenie

3.10.2019 (Webnoviny.sk) -

Po rokovaní Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch v Národnej rade SR je jasné, že v najbližších rokoch si motoristi naďalej budú musieť nechať na čelné sklo lepiť minimálne dve nálepky o absolvovaní technickej a emisnej kontroly. V prípade, že bolo motorové vozidlo dovezené zo zahraničia, tak je nutné pridať ešte nálepku potvrdzujúcu absolvovanie kontroly originality.

V súčasnosti si tak motorista pri každej kontrole musí kúpiť celkovo tri doklady – osvedčenie o technickej kontrole, protokol o technickej kontrole a spomínanú nálepku. Keďže väčšina motoristov sa snaží absolvovať technickú a emisnú kontrolu v jednom termíne, dostane na každej stanici technickej kontroly celkovo šesť dokladov. Cena všetkých týchto dokladov je momentálne 6,65€.

Národná asociácia STK, ktorá združuje prevádzkovateľov staníc technickej kontroly, opakovane počas uplynulých rokov navrhovala zrušenie povinnosti vydávania nálepiek, respektíve nahradenia troch súčasných dokladov jedným osvedčením o absolvovaní technickej kontroly, na ktorom by boli zapísané všetky chyby nájdene počas technickej kontroly. Takéto osvedčenie je v súlade s požiadavkami EÚ a navyše ma pridanú hodnotu aj pre motoristov.

"Sme si plne vedomí, že mnoho vodičov vníma pravidelné absolvovanie technickej alebo emisnej kontroly ako akési nutné zlo, pretože veľakrát ide o časovo a finančné náročnú povinnosť. Myslíme si, že pri súčasných moderných informačných systémoch je doba nálepiek nenávratne preč. Navyše je to náš príspevok k zrýchleniu absolvovania kontroly, zníženiu administratívy a úspore finančných prostriedkov pre motoristov," povedal po rokovaní komisie výkonný riaditeľ asociácie Peter Hulman.

V reakcii na tento návrh ministerstvo argumentuje, že vydávanie dokladov o absolvovaní kontrol je súčasťou komplexného systému, ktorého úprava si vyžaduje čas. Ministerstvo tiež tvrdí, že nálepky v súčasnosti pomáhajú polícii skontrolovať technický stav vozidla priamo na mieste. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že systém nálepiek v súčasnosti financuje dve štátom poverené technické služby, ktoré ako jediné majú oprávnenie kontrolovať prevádzkovateľov staníc technickej kontroly.

"Aj keď čiastočne rozumieme náročnosti takejto zmeny, tak ministerstvo malo za posledných pár rokov niekoľko príležitostí na vypracovanie kvalitného návrhu, ktorý by šiel v ústrety občanom-motoristom. Žiaľ, neudialo sa tak. Paradoxné je aj to, že v minulosti sa s naším návrhom stotožnilo aj Ministerstvo vnútra SR, do ktorého pôsobnosti spadá Policajný zbor,, uviedol v reakcii na argumenty ministerstva Hulman.

Nahradenie troch v súčasnosti vydávaných dokladov jedným osvedčením je zásadnou pripomienkou Národnej asociácie STK k vládnej novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý je momentálne v parlamente.

