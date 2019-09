Konfliktom na Ukrajine by sa mal podľa Grendela zaoberať bezpečnostný výbor, Hrnko mu oponuje

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) - Brannobezpečnostný výbor parlamentu by sa podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (OĽaNO-NOVA) mal zaoberať situáciou na Ukrajine.

Ukrajinský parlament v pondelok večer prijal veľkou väčšinou hlasov návrh prezidenta Petra Porošenka a ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany na vyhlásenie stanného práva v súvislosti s konfliktom s Ruskom.

Ako v utorok Grendel povedal novinárom, chcel by si vypočuť názor ministra obrany alebo ministerky vnútra, čo znamená pre naše bezpečnostné sily, keď je v susednom štáte vyhlásená plná bojová pohotovosť. Zároveň uviedol, že dúfa, že naše ozbrojené sily situáciu monitorujú a v prípade potreby budú pripravené adekvátne konať.

Dlažobné kocky

"Môžeme sa hrať na to, že je to 2 000 kilometrov ďaleko, ale je to susedný štát," povedal. Zároveň skonštatoval, že situáciou na Ukrajine sa mohla zaoberať bezpečnostná rada štátu. "Ak bola bezpečnostná rada schopná riešiť dlažobné kocky, som prekvapený, že v takomto prípade mlčí," dodal.

Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) naopak skonštatoval, že nie je dôvod miešať sa do sporu Ukrajiny a Ruska. K situácii sa podľa neho už vyjadrilo naše ministerstvo zahraničia. Podľa poslanca Róberta Kaliňáka (Smer-SD) situácia na Ukrajine aj vzhľadom na vzdialenosť vplyv na našu bezpečnosť nemá.

"Je dôležité aby to neeskalovalo," povedal s tým, že obe strany konfliktu treba priviesť k rokovaciemu stolu. Podľa vlastných slov by bol Kaliňák opatrný s pomenovaním jasného vinníka. "V tomto probléme majú prsty obaja, to je nepochybné," dodal.

Konflikt v Kerčskom prielive

Vyhlásenie stanného práva na Ukrajine bude trvať 30 dní, hoci pôvodne ho prezident plánoval vyhlásiť až na 60 dní. "Doba stanného práva bola skrátená zo 60 na 30 dní. Prezidentský dekrét inštruuje vojenských veliteľov, predstaviteľov exekutívy a miestnych predstaviteľov, aby prijali potrebné opatrenia na zaistenie obrany, bezpečnosti občanov a záujmov štátu," oznámil po hlasovaní v parlamente šéf Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksandr Turchynov.

K vážnej eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou došlo v nedeľu v Kerčskom prielive, ktorý spája Čierne more a Azovské more. V čase, keď sa cez prieliv snažili preplávať tri ukrajinské lode plaviace sa z Odesy na pobreží Čierneho mora do Mariupoľa na pobreží Azovského mora, zaútočilo na ne ruské námorníctvo.

Do jedného ukrajinského remorkéra narazila ruská loď a poškodila mu motor, na dve ukrajinské plavidlá Rusi strieľali a všetky tri ukrajinské lode nakoniec zadržali. Šiesti ukrajinskí námorníci boli podľa Kyjeva pri ruskej streľbe zranení, Moskva hovorí o troch zranených Ukrajincoch.

