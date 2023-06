Konflikt na Ukrajine či západný Balkán. Aké výzvy sú súčasťou Bezpečnostnej stratégie Slovenska?

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika vyvinie maximálne úsilie v záujme podpory politického riešenia konfliktu na Ukrajine a bude prispievať k napĺňaniu euroatlantických ambícií Ukrajiny.

Hlavnou výzvou je ukončenie ozbrojeného konfliktu, obnova ukrajinskej zvrchovanosti a územnej celistvosti vrátane ilegálne okupovaného Krymu.

Rozvoj bilaterálnej spolupráce

Vyplýva to z novej Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, ktorá je výsledkom spolupráce Ministerstva obrany SR (MO SR) a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Z dokumentu zároveň vyplýva, že vo vzťahu k svojim ostatným susedom bude Slovensko rozvíjať intenzívnu spoluprácu na bilaterálnej úrovni, aj v rámci existujúcich regionálnych fór, osobitne Vyšehradskej skupiny a Slavkovského formátu.

Zároveň bude dbať na to, aby regionálna spolupráca bola v súlade s jeho záujmami, záväzkami a hodnotami v rámci Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) a prispievalo k riešeniu výziev v európskom a euroatlantickom priestore.

V kontexte členstva v EÚ a NATO je slovenským susedstvom aj európske susedstvo.

Reformné úsilie na západnom Balkáne

„Slovenská republika bude v oboch jeho hlavných smeroch – východnom aj južnom – podporovať odolnosť partnerov voči bezpečnostným hrozbám a výzvam a prispievať k odstraňovaniu príčin a následkov miestnych a regionálnych konfliktov,“ uvádza sa v stratégii.

Podľa stratégie bude SR pokračovať v podpore reformného úsilia štátov na západnom Balkáne s cieľom pokročiť v politike rozširovania EÚ a NATO za podmienky stanovených kritérií, a tým aj rozširovania priestoru stability a bezpečnosti.

V južnom susedstve bude zároveň podporovať preventívnu diplomaciu či znižovanie napätia v regióne ako aj odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie, terorizmu či miestnych a regionálnych konfliktov.

„Okrem bilaterálneho a multilaterálneho pôsobenia využije aj cielené nástroje našej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,“ dodáva sa v Bezpečnostnej stratégii SR.

Viac k téme: Bezpečnostná stratégia SR

