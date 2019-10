Konečne som to prelomila a vyhrala, reagovala skvelá Vlhová po triumfe nad Shiffrinovou v Osle

OSLO 1. januára (WebNoviny.sk) - Slalomový kolotoč Svetového pohára žien mal až donedávna jednu kráľovnú a jednu princeznú. Mikaela Shiffrinová víťazila na požiadanie a Petra Vlhová ju zasa systematicky naháňala z druhého miesta.

Lenže 23-ročná Slovenka sa s tým neuspokojila a v poslednom čase už začína zdolávať fenomenálnu americkú rovesníčku. Z ostatných troch pretekov Svetového pohára v troch rôznych technických disciplínach Vlhová dvakrát zvíťazila a raz bola druhá.

Američanka nebola vo svojej koži

Obávanú súperku jasne prevýšila v obrovskom slalome v rakúskom Semmeringu aj aktuálne v paralelnej verzii slalomu pod skokanskými mostíkmi na slávnom Holmenkollene v nórskej metropole Oslo.

"Teším sa, že som to konečne prelomila a vyhrala. Od rána som cítila, že to dnes pôjde. Mala som vyrovnané výkony, snažila som sa robiť minimum chýb a zvyšovala som tempo každou jazdou. Samozrejme, teší ma aj to, že som porazila Mikaelu," povedala Petra Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Už od začiatku atraktívneho novoročného zápolenia žien pod reflektormi bolo zrejmé, že zatiaľ čo Vlhová svoje súperky zdoláva suverénne, Shiffrinová tentoraz nebola vo svojej koži. Inými slovami, Slovenka na 180 m dlhej ľadovej trati s 18 bránkami prakticky nerobila chyby a zrýchľovala na požiadanie, kým Američanke viackrát chýbala povestná rýchlosť.

Päťkrát na druhom mieste

Vlhová na ceste do finále vyradila Švajčiarku Aline Daniothovú, Talianku Irene Curtoniovú aj Švédku Annu Swennovú-Larssonovú bez toho, aby prehrala čo len jednu jazdu. Jej súperky v enormnej snahe dostihnúť ju dokonca predčasne schádzali z trate.

"Videla som, že Mikaela mala viackrát namále. Snažila som sa však sústrediť sama na seba a najmä na finálovú druhú jazdu, aj keď som mala náskok. Trať bola strašne ľadová, bolo sa treba naplno koncentrovať. Dala som do toho všetko," pokračovala P. Vlhová. Ambiciózna Liptáčka bola pred pretekmi v Osle v tejto sezóne v slalome päťkrát druhá, vždy za Shiffrinovou.

Aj vzhľadom na vyššie uvedené "obrákové" víťazstvo by sa mohlo zdať, že našla recept na pokorenie Shiffrinovej aj do budúcnosti. Vlhová však priznáva, že také ľahké to zasa nebude. "Nie je to jednoduché stále vyhrávať. Budem sa snažiť podávať výkony bez chýb a uvidíme, ako to pôjde," podotkla zverenkyňa trénera Livia Magoniho.

Oslavy až po sezóne

Na otázky týkajúce sa možných osláv úspechov odpovedá zakaždým rovnako: "Prídu na rad až po sezóne." Po novoročnom podvečernom vypätí zakončenom skvelým víťazstvom sa Vlhová najviac teší - do postele.

"Musím si oddýchnuť. Veľmi sa teším na to, že si ľahnem na izbe. Treba zregenerovať a poriadne sa skoncentrovať na Záhreb, ktorý tiež nie je jednoduchý," dodala Vlhová, Nahustený program slalomárok pokračuje už 5. januára pretekmi v Záhrebe a o tri dni neskôr v rakúskom Flachau. Oboje jej vo víťaznom zozname zatiaľ chýbajú.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !