Kondor veľký má unikátny spôsob letu. Dokáže preletieť 160 kilometrov bez toho, aby zamával krídlami

Kondor veľký (Vultur gryphus) preletel za päť hodín 160 kilometrov bez toho, aby čo len raz zamával krídlami.

Zistili to vedci, ktorí po prvý raz pripevnili špeciálne zariadenie na osem týchto vtákov v Patagónii a zaznamenali každý pohyb krídla počas 250 hodín letu. Niektoré jedince zamávali krídlami len počas vzletu, čo predstavovalo jedno percento z ich celkového času stráveného vo vzduchu.

Ohromujúce zistenie vedcov

„Kondory sú skvelí piloti, no neočakávali sme, že sú na tom až tak dobre,“ vyjadrila sa Emily Shepard zo Swansea University vo Walese, ktorá je spoluautorkou štúdie publikovanej v pondelok v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.





„Zistenie, že takmer vôbec nemávajú krídlami a len sa nechávajú unášať, je ohromujúce,“ dodal odborník v oblasti lietania vtákov David Lentink zo Stanford University, ktorý sa nepodieľal na výskume.

Výskumníci hľadali zariadenia niekoľko dní

Plachtenie kondorov súvisí s ich životným štýlom. Vtáky, ktorých rozpätie krídel je až tri metre a majú hmotnosť do 15 kilogramov, musia niekoľko hodín krúžiť nad vysokými horami a hľadať potravu, vyjadril sa spoluautor štúdie Sergio Lambertucci z argentínskej Universidad Nacional del Comahue.





Spomínané zariadenia boli naprogramované tak, aby sa po týždni uvoľnili a spadli na zem. Výskumníci ich potom museli nájsť.





„Niektoré zostali v hniezdach na obrovských útesoch uprostred Ánd a potrebovali sme aj tri dni na to, aby sme sa k nim dostali,“ objasnil Lambertucci s tým, že vtáky využívajú na lietanie prúdenie vzduchu.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?