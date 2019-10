Komunikáciu medzi predstaviteľmi vedenia Tipsport ligy a hráčmi sa snaží zjednodušiť aj Pro-Hokej

"Bola to síce dlhá, ale podľa mňa dôležitá a plodná debata. Aj na spoločnom stretnutí som videl, že by privítali zjednodušenie súčasného právneho stavu, ktorý skomplikoval situáciu viacerým z nich. Novela by mala vyriešiť súčasný stav, v ktorom sú možné rôzne výklady a vysvetlenia zákona. Právne poriadky by mali byť jasné a neuvádzať zainteresovaných do neistoty. Za Pro-Hokej i jeho akcionárov vyjadrujem nádej, že zákonodarcovia schválením navrhovanej novely umožnia v budúcnosti rozhodovať sa hráčom o výkone povolania podľa ich svedomia v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Som presvedčený, že s týmto sa stotožňujú aj hráči,“ uvádza sa ďalej vo vyjadrení Lintnera.