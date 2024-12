Komunikácia vlády s cirkvou bola počas pandémie konštruktívna a podľa biskupov aj miestami náročná

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Komunikácia predstaviteľov štátu s Cirkvou bola počas doterajšieho vývoja pandémie koronavírusu vo väčšine prípadov konštruktívna, miestami však náročná.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Domnieva sa, že snaha porozumieť problémom na jednotlivých stranách a spájať sily na prekonanie pandémie, boli východiskovými postojmi.

Slovensko sa nachádza v novej situácii

„Pravdaže, Cirkev opakovane pripomína a nalieha, aby všetci ľudia, nielen predstavitelia vlády, boli v okolnostiach pandémie trpezliví, pokojní, láskaví a nenechali sa stŕhať emóciami a konfliktami," priblížil Kramara.

Zdôraznil, že Slovensko sa v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu nachádza v novej situácii, ktorá sa neustále vyvíja.

„Pochopiteľne teda nie je pre vládu ľahké nájsť adekvátny kľúč na riešenie danej otázky a vidíme to aj na príklade iných štátov v Európe či vo svete. Pre mnohých veriacich je možnosť navštíviť chrám a prijať sviatosti priam životne dôležitá, čo sa ťažko vysvetľuje tým, ktorí skúsenosť viery nemajú. Mrzí nás, keď kvôli tomu medzi predstaviteľmi štátu vzniklo napätie," ozrejmil hovorca KBS.

Veriaci sa dokážu sviatostí na čas zrieknuť

Zopakoval, že keď je riziko stretávania sa život ohrozujúce, veriaci sa dokážu sviatostí na čas zrieknuť a aj to vedia pochopiť.





„Ťažšie to bolo, keď iné veci fungovali a bohoslužby sa museli pozastaviť. Na vianočné sviatky, naopak, dostali určitú výhodu, hoci v mnohých okresoch sa rýchlo skončila. Celá spoločnosť je však, čo sa týka opatrení, stále vo fáze hľadania správnej miery, netýka sa to len bohoslužieb, takže je zrejmé, že štátni predstavitelia to v danej veci nemajú jednoduché," doplnil Kramara.

Opatrenia v kostoloch sú dostačujúce

Vládou prijímané opatrenia v kostoloch považuje za logické a dostačujúce.





„Domnievam sa, že opatrenia, ktoré sa musia zachovávať pri bohoslužbách, také sú. A ľudia už sú na ne viac-menej zvyknutí. Je však dôležité, aby neochabla snaha ich rešpektovať a dôsledne dodržiavať," dodal hovorca KBS.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.