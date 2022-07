Komisia navrhla disciplinárne stíhať Jankovskú a Sklenku pre kauzu Kočnerova Threema

26.11.2019 (Webnoviny.sk) - Komisia zriadená pre preverenie podozrení týkajúcich sa sudcov a ich spolupráce so stíhaným podnikateľom Marianom K. navrhuje predsedníčke Súdnej rady SR Lenke Praženkovej disciplinárne stíhania voči bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej a sudcovi Okresného súdu Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi. Uviedla to v utorok na zasadnutí rady predsedníčka komisie Elena Berthotyová.

Nahliadli do spisu vraždy Kuciaka

Zdôraznila, že členovia komisie za asistencie polície nahliadli do vyšetrovacieho spisu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Zistili pri tom, že komunikácie, ktoré boli medializované ako komunikácie medzi Marianom K., Janovskou a Sklenkom boli autentické s tými, ktoré sú zaznamenané v spise.

Jankovská si podľa Berthotyovej s Marianom K. vymenila okolo 5 320 správ, a to napriek tomu, že to viackrát verejne poprela. So Sklenkom si Marian K. údajne vymenil až 9 722 správ.

Podľa predsedníčky komisie vznikajú v tejto súvislosti podozrenia z porušenia povinností sudcu. Hoci návrhy na disciplinárne stíhanie proti obom sudcom už podané boli, podľa Berthotyovej nejde o duplicitné návrhy, pretože sa týkajú iných skutkov.

Jankovská bola napríklad pôvodne disciplinárne stíhaná na podnet ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) pre tvrdenia v súvislosti s pobytom v dome advokáta v Chorvátsku.

Využiteľní a nevyužiteľní sudcovia

Pokiaľ ide o Sklenku, ten podľa komisie vynášal Marianovi K. informácie o sudcoch a agende súdu, pričom sudcov členil na využiteľných a nevyužiteľných, niektorých dokonca označil za spolupracujúcich s konkurenčnou skupinou.





Zároveň údajne od Mariana K. prijal finančnú hotovosť, nový telefón a platby tiež obdržala jeho manželka. „Konanie ukazuje znaky vybočenia z morálneho štandardu a integrity,“ uviedla Berthotyová.





Šéfka súdnej rady Praženková v tejto súvislosti pre médiá uviedla, že sa s podkladmi od komisie oboznámi a sama tiež nahliadne do spisu. „Podľa toho zvážim aj formuláciu skutku,“ zdôraznila. Pokiaľ ide o ďalších sudcov napríklad Zuzanu Maruniakovú, ktorá rozhodovala súdny spor o vyplatenie zmenky v hodnote osem miliónov eur, komisia podľa Praženkovej ešte nevyvodila závery, preto v ich prípade počká.





Rada návrh komisie vzala na vedomie a odobrila aj ďalšiu činnosť komisie. Tá plánuje vypočuť ďalších sudcov, opätovne aj niektorých z tých, ktorí už vypočutí boli. Rada chce taktiež identifikovať sudcov, ktorí v komunikáciách nie sú označení.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

