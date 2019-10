Komik Zelenskyj by chcel „vymeniť“ ukrajinskú vládnucu elitu, hovorí o predčasných voľbách

Ukrajinskú Najvyššiu radu (parlament) kontroluje Porošenkova vládna strana a ďalšie parlamentné voľby by sa mali konať až koncom októbra. Predčasné voľby sú podľa Zelenského súčasťou jeho myšlienky "výmeny" ukrajinskej vládnucej elity. Ako však pripustil, mohlo by to trvať mesiace.