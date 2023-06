Kolovrat nie je slovanský symbol, na súde so šéfom Slovenskej pospolitosti Škrabákom svedčil znalec na extrémizmus

15.3.2023 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v stredu pokračuje hlavné pojednávanie so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Škrabákom obžalovaným z extrémizmu. Pred súd ako svedok predstúpil znalec Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa, ktorého ešte v roku 2017 v súvislosti s týmto prípadom oslovila Národná kriminálna agentúra (NAKA), aby posúdil šesť fotografií, obsah CD nosiča a symboly na nich.

„Pri spracovaní som vychádzal z verejne dostupných materiálov, z odbornej literatúry, z internetových zdrojov a z príručiek určených pre orgány činné v trestnom konaní,“ ozrejmil svoje zdroje Klubert, podľa ktorého symbol kolovratu vzišiel z prostredia ruských nacionalistov a nejde o slovanský symbol.

„Nie je to pravda, lebo sa nezachovali žiadne artefakty zo staroslovanského obdobia, na ktorých by sa nachádzal,“ doplnil s tým, že slnko sa v žiadnom slovanskom jazyku nenazýva kolovrat.

Na súde v minulom roku v septembri čítali znalecký posudok odborníka na extrémizmus Mateja Medveckého. V posudku sa uvádzali podrobnosti k materiálom zadržaným pri domovej prehliadke obžalovaného, ktoré majú znaky extrémistických organizácií, ako je Hlinkova garda a iné.

Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) prečítala v júli 2022 rozsiahlu obžalobu, kde popisuje okrem iného materiály a dokumenty nájdené pri domovej prehliadke obžalovaného. Podľa obžaloby sa mal Jakub Škrabák v rokoch 2015 až 2018 dopustiť zločinu rozširovania extrémistických materiálov, zločinu výroby extrémistických materiálov a zločinu prechovávania extrémistických materiálov.

Obžalovaný ešte pred začatím pojednávania uviedol, že obžaloba je podľa neho vykonštruovaná a on nikdy nič zakázané nepredával. V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov. Jakub Škrabák po prečítaní obžaloby vyhlásil, že je nevinný. Následne vo svojej výpovedi hovoril, že u neho nájdené a ním predávané predmety neboli extrémistické, ale boli na nich slovanské symboly.

