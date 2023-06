Kollár by mal podľa Hlasu-SD zvážiť zotrvanie vo funkcií, osobné problémy však strana politicky zneužívať nebude

21.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia nebude politicky zneužívať osobné problémy, ktorým predseda parlamentu Boris Kollár čelí. Pripomína však, že v minulosti odstupovali čelní predstavitelia parlamentu aj v prípade menších osobných káuz.

Preto by mal predseda parlamentu zvážiť, či jeho zotrvanie vo funkcii nepoškodzuje meno Národnej rady Slovenskej republiky. Uvádza sa to v stanovisku strany, ktorý zaslala jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

„Dôvera ľudí v štát sa buduje aj dôverou v najvyššie štátne inštitúcie. Rozoberanie podobných prípadov na pôde parlamentu zbytočne znižuje jeho dôveryhodnosť,“ píše sa ďalej v stanovisku.

Podľa strany Smer - slovenskej sociálnej demokracie je priznanie k fyzickému násiliu na žene dostatočným dôvodom, aby Kollár sám odišiel z funkcie predsedu parlamentu.

„Predseda Národnej rady SR Pavol Paška odstúpil z funkcie za nezrealizovaný nákup zdravotníckej techniky, čím preukázal vysokú mieru politickej kultúry. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár by sa mal poobzerať okolo seba. Veľmi rýchlo zistí, že avantúry podobného typu výrazne zvyšujú napätie v spoločnosti a nedôveryhodnosť ústavných inštitúcií," napísal Smer.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.