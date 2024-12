Koľko stojí výbava pre prváčika? Rodičom prispeje mestská štvrť aj štát

Príspevky od štátu a mestskej štvrte



V októbri 2019 bude štát rodičom prvákov prvýkrát vyplácať jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 100 eur.

O príspevok od štátu rodičia nebudú musieť žiadať, bude sa vyplácať automaticky všetkým rodičom, ktorých deti sú prihlásené do prvého ročníka základnej školy.



Rodičom prváčikov na nákup školských pomôcok už niekoľko rokov v Bratislave prispievajú mestské štvrte: napríklad v Starom meste dostanú rodičia 50 eur, v Novom meste 35 eur a v Ružinove 40 eur.



Ak majú rodičia záujem o finančný príspevok od mestskej časti, väčšinou o neho musia požiadať a napríklad v Starom Meste aj doložiť účty od nakúpených pomôcok.

Je možné, že podobnú pomoc ponúkajú viaceré obce na Slovensku, treba sa včas informovať na obecnom úrade.

Koľko stojí prváčik?



Školská taška – 50 €

Zošity – 7 €

Pero bombičkové – 6 €

Bombička do pera – 1 € (každý týždeň asi 5-10 bombičiek)

Farebné ceruzky – (lacnejšie) 8,70 €

Pravítko – 1 €

strúhadlo – 1,50 €

Výkresy A4 – 2,50 €

Voskovky – (lacnejšie) 2 €

Vodové farby – (lacnejšie) 3,70 €

Temperové farby 12-farebné- 6,30 €

Farebné papiere – 0,50 €

Nožnice – 1,5 €

Lepidlo – tyčinka – 4,50 €

Štetec plochý a guľatý – 2,10 €

Taška na výtvarné pomôcky – 10 €

Úbor na telesnú výchovu – 25 €

tenisky – 20,00 €

Vrecko na telesnú – 10 €

Prezuvky – 15 €



Spolu: 178,3 €



S finančnou pomocou od štátu a prípadne aj mestskej štvrte by mal prváčik rodičov stáť asi len štvrtinu celkových nákladov.



Počas školského roka však rodičom vzniknú ďalšie vývavky ako napríklad: poplatok za ZRPŠ – jeden alebo viackrát do roka – môže ísť o 15 – 30 eur, každá škola to má inak, ďalej školské výlety a akcie, strava, doprava, školský klub po vyučovaní, krúžky, vreckové a opätovný nákup niektorých položiek základnej výbavy v prípade, že ich dieťa zničí alebo stratí. A napokon, ako je zvykom, dokupovanie učebníc a pracovných zošitov.

Ako ušetriť



Nie každé dieťa je vášnivý maliar a máloktorému sa podarí vypoužívať napríklad ceruzky do posledného milimetra. Na internetových bazároch ľudia ponúkajú na predaj za symbolické ceny celé výtvarné sady, vrátane štetcov či strúhadiel.



Úbor na telesnú tiež neznamená nutnosť kupovania nových vecí. Každé dieťa má doma niekoľko teplákových súprav, stačí jednu-dve vyčleniť na telesnú výchovu.



Školská taška je jedna z najdrahších položiek. Taška môže dieťaťu slúžiť veľa rokov, avšak pri jej výbere treba zobrať do úvahy nadčasový (neutrálny) dizajn. Je veľmi pravdepodobné, že po roku či dvoch už dieťa nebude chcieť nosiť tašku s detinským obrázkom a bude požadovať novú („pre veľkáčov“). To isté platí pri výbere peračníka či vrecúška na telesnú.

