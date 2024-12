Koľko peňazí bude potrebovať naše dieťa na vlastné bývanie v dospelosti?

Keď sa naše dieťa rozhodne jedného dňa osamostatniť, bude stáť pred zásadným problémom. Ešte si nič nestihlo zarobiť a už si potrebuje zabezpečiť bývanie, zaplatiť štúdium v zahraničí, chce začať podnikať alebo túži po svojom prvom aute.

V takýchto situáciách je podľa investičného analytika spoločnosti FinGO.sk Františka Burdu neoceniteľnou pomocou finančná podpora od rodičov. Ak však nie je zárobok vysoko nadpriemerný, pravdepodobne nebudeme mať len tak k dispozícii desaťtisíce eur.

„Na podporu svojich detí preto musíte myslieť dlhodobo. Ideálne už od ich narodenia,“ radí Burda.

Dôležitý je čas

Podobný názor zastávajú odborníci zo spoločnosti Partners. Ak si rodičia myslia, že zaoberať sa dospelosťou nášho potomka hneď po jeho narodení je priskoro, mali by zbystriť pozornosť. Jedným z najdôležitejších faktorov pri sporení a investovaní je totiž podľa firmy Partners čas. Čím skôr začneme sporiť, tým menej to zaťaží našu peňaženku.





Účinnejší systém opatrení, ako je plánovanie, dlhodobá príprava a zhodnocovanie úspor cez rozumné investovanie, zatiaľ nikto nevymyslel. Odkladanie menšej sumy mesačne od narodenia dieťaťa do jeho dospelosti zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej ako príprava na poslednú chvíľu.





Cieľom skorej prípravy je podľa spoločnosti Partners dlhodobé zhodnocovanie úspor cez investičné programy so zaujímavým výnosom. Cestou sú síce aj úvery či pôžičky, no vzniká pri nich záväzok vrátiť nielen požičanú sumu, ale aj úroky, čím sa to, na čo si požičiavame, značne predraží.

Vlastné bývanie bude ešte drahšie

Finančne najnáročnejším cieľom v živote mladého človeka je pravdepodobne kúpa vlastnej nehnuteľnosti. Aj v prípade, že si človek berie hypotéku, potrebuje mať k dispozícii značnú hotovosť. Banka mu totiž už dnes neposkytne 100 % z celkovej sumy potrebnej na kúpu bytu či domu a zväčša požaduje, aby si 20 % zaplatil z vlastných zdrojov.

Vo väčších slovenských mestách mimo Bratislavy sa napríklad staršie jednoizbové byty momentálne predávajú podľa Burdu za približne 90 000 eur. Kupec musí mať preto pripravených 18 000 eur, aby ich doložil k hypotéke.





„Dnešné deti však budú v budúcnosti potrebovať pravdepodobne výrazne vyššiu sumu. Keď začnú premýšľať nad vlastnou hypotékou, nehnuteľnosti už budú omnoho drahšie. Za posledných 20 rokov ceny nehnuteľností na Slovensku zdraželi viac ako štvornásobne. Nikto nevie, čo bude o ďalších 20 rokov, avšak takmer určite sa dlhodobé zdražovanie nehnuteľností len tak nezastaví,“ myslí si Burda.





Na druhej strane, taký búrlivý vývoj cien na realitnom trhu, aký sme zažili na Slovensku v posledných dekádach, sa podľa odborníkov na realitný trh už zrejme nezopakuje a ceny nebudú rásť až takým závratným tempom.





Ak by sa aj zdražovanie o čosi spomalilo a ceny by sa zdvihli „len“ trojnásobne, jednoizbový byt by o 20 rokov už mohol stáť podľa Burdu 270 000 eur. Naše dieťa tak môže byť v situácii, že bude musieť mať okamžite k dispozícii viac ako 50 000 eur, teda približne 20 % z ceny bytu.

Koľko je potrebné investovať?

Ako by sme mali investovať, aby sme mali o 20 rokov na účte 50 000 eur? To je podľa Burdu zložitá otázka, odpoveď na ňu je ovplyvnená mnohými faktormi.





„Ak by ste v tejto chvíli investovali jednorazovo do svetových akcií formou indexového ETF fondu, pri jeho očakávanom zhodnotení 8 % a ročnom poplatku 1 %, by ste museli investovať 12 000 eur, aby ste dosiahli o 20 rokov sumu 50 000 eur. V prípade pravidelných menších investícií by bolo za týchto podmienok potrebné investovať mesačne 95 eur,“ uvádza Burda.





Ak rodič začne šetriť pre dieťa hneď od jeho narodenia a stanovil by si ako investičný horizont nie 20 ale 25 rokov, čísla by boli podľa Burdu výrazne iné.





„V tomto prípade by vám stačila jednorazová investícia vo výške približne 8 800 eur alebo pravidelná mesačná investícia vo výške 62 eur. Ak by ste obdobie investovania natiahli na 30 rokov, dostali by ste sa k počiatočnej investícii 6 200 eur alebo pravidelnej mesačnej investícii 41 eur,“ hovorí Burda.

Do čoho investovať?

Výhodou dlhodobého investovania je možnosť zvoliť si rizikovejšie formy investovania. Ide predovšetkým podľa Burdu o akcie. Dôvod je ten, že investovanie do akcií je rizikové pri krátkom investičnom horizonte.

„Ak budete potrebovať svoje peniaze vybrať o dva roky, akcie naozaj nie sú pre vás. V prípade dvadsaťročného horizontu sú však aj akcie v podstate bezpečnou investíciou,“ radí odborník.





Vyberať si tie najlepšie spoločnosti a investovať do nich peniaze môže znieť lákavo a rozumne. V skutočnosti však týmto spôsobom sa len zvyšuje riziko, že sa investícia ocitne v strate.





„Pred dvadsiatimi rokmi sa napríklad mohlo zdať, že investovanie do spoločnosti Nokia je výborný nápad. Vývoj v oblasti smartfónov však spôsobil, že akcie tejto spoločnosť majú dnes len zlomkovú hodnotu v porovnaní so začiatkom tohto storočia. Inými slovami, nepoznáme budúcich víťazov, ani budúcich porazených a preto je najbezpečnejšou stratégiou investovať do celého trhu alebo aspoň do jeho veľkej časti,“ dodal Burda.

