Koľko miliárd eur bude mať Slovensko k dispozícii z Európskej únie?

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude mať zo zdrojov Európskej únie v najbližších siedmich rokoch k dispozícii dohromady 34,1 mld. eur. Povedal to v utorok na brífingu v Bratislave premiér Igor Matovič po prílete z bruselského summitu EÚ, na ktorom lídri únie dosiahli dohodu o rozpočte a fonde obnovy po koronakríze v celkovej sume 1,82 bil. eur.

Ako premiér uviedol, na základe slovenskej iniciatívy sa podarilo vyrokovať, že spolufinancovanie bude rovnako ako v predošlom období vo výške 15 percent a nie 25 percent, ako sa navrhovalo.

"Tým sme Slovenskej republike ušetrili zo štátneho rozpočtu viac ako 1,9 mld. eur, ktoré by sme museli použiť na spolufinancovanie," povedal Matovič.

Pôžičky s nízkou úrokovou sadzbou

Predseda vlády zároveň konštatoval, že z rozpočtu na roky 2014-2020 máme nevyčerpaných 8 mld. eur a pre nasledujúcich sedem rokov máme v rámci rozpočtu EÚ k dispozícii 18,6 mld. eur, pričom v rokoch 2021 až 2023 môžeme čerpať ďalšie európske fondy v sume 7,5 mld. eur.

Navyše Slovenská republika má možnosť čerpať pôžičky do sumy 6,8 mld. eur s veľmi nízkou úrokovou sadzbou, podľa predpokladov blízkou k nule. Tieto úvery môžeme začať splácať o sedem rokov a na ich uhradenie budeme mať čas do roku 2058.

Slovensko tak ročne bude môcť celkovo použiť finančné prostriedky z EÚ na úrovni zhruba siedmich percent nášho hrubého domáceho produktu. Podľa Matoviča by mali smerovať na reformy a investície.

Najdôležitejší samit od vstupu do EÚ

Summit, ktorý sa skončil v utorok ráno označil Matovič za najdôležitejší od začiatku nášho členstva v únii. Summit bol podľa premiéra náročný a v nedeľu večer mal pocit, že sa skončí bez dohody.

Pôvodne sa navrhovalo, aby fond obnovy po koronakríze tvorili granty v sume 500 mld. eur a úvery vo výške 250 mld. eur. Celková hodnota fondu sa podľa konečnej dohody zachovala na úrovni 750 mld. eur, ale fond bude zložený z grantov v objeme 390 mld. eur a úverov v sume 360 mld. eur.

Niektoré krajiny, predovšetkým skupina štyroch takzvaných šetrných štátov, Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, na summite rozhodne odmietali myšlienku spoločných dlhov, aby sa mohli poskytovať granty. Počas prevažnej časti summitu preto tvrdo bojovali za zníženie podielu grantov.

Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu, premiér Slovenskej republiky

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?