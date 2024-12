Kolíkovej reforma súdov prešla parlamentom, ministerka sľubuje kvalifikovanejšie a rýchlejšie rozsudky

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodovanie súdov má byť rýchlejšie a kvalitnejšie, pretože sudcovia budú špecializovaní. Počíta s tým nová súdna mapa, ktorú presadila v parlamente ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) po viacerých koaličných kompromisoch.

Za zákon v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov hlasovalo 91 poslancov zo 143 prítomných. Zmeny v súdnej mape začnú platiť od 1. januára 2023.

Rozšíria sa možnosti on-line pojednávania

Zo schváleného pozmeňujúceho návrhu vyplynulo, že sa zriadi 36 okresných súdov a 33 obvodov okresných súdov. V rámci týchto prvostupňových súdov vznikne jeden Mestský súd Košice a štyri mestské súdy v Bratislave.

V prípade krajských súdov sa počet nemení, naďalej ich bude osem. Rozšíria sa možnosti využitia on-line pojednávaní. Definujú sa podmienky, za akých sa vykoná pojednávanie mimo sídla súdu v jeho obvode.





Mestský súd Košice vznikne spojením Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice okolie.





Nový súd preberie ich agendu, sudcov, iný personál a spravovaný majetok. Predsedom Mestského súdu Košice bude predseda Okresného súdu Košice I Radoslav Lacko a doterajší predsedovia zostávajúcich dvoch okresných súdov sa stanú podpredsedami mestského súdu.

Špecializácia súdov

Štyri bratislavské mestské súdy vzniknú transformáciou z okresných súdov Bratislava I až Bratislava IV. Okresný súd Bratislava V sa zlúči s Mestským súdom Bratislava IV.

Vznikajúce mestské súdy budú kauzálne príslušné pre vybavovanie určenej hlavnej súdnej agendy, a to Mestský súd Bratislava I pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu.





Každý z mestských súdov prevezme z doterajších bratislavských okresných súdov tú agendu, ktorá tvorí jeho špecializáciu.





Okrem agendy prevezmú aj sudcov a ostatný personál vybavujúci túto agendu. Predsedami a podpredsedami bratislavských mestských súdov budú predsedovia a podpredsedovia doterajších súdov. Predseda Okresného súdu Bratislava V sa stáva podpredsedom nástupnického mestského súdu.

Prechodné obdobie na presun agendy

Mestské súdy v Bratislave a Mestský súd Košice budú mať postavenie okresného súdu. Obvod bratislavských súdov je územie hlavného mesta a obvod Mestského súdu v Košiciach budú doterajšie obvody troch okresných košických súdov.

Schválená reforma nanovo nastavuje prechodné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí presun agendy a personálu okresných súdov vrátane usporiadania majetkových vzťahov medzi zanikajúcimi súdmi a nástupníckymi súdmi.





Obvody okresných súdov sa zväčšujú, pričom v mestách, v ktorých pôsobí zanikajúci okresný súd, budú naďalej pôsobiť pracoviská okresných súdov.





Predsedovia zanikajúcich okresných súdov sa stanú podpredsedami nástupnických okresných súdov. Sudcovia doterajších súdov dokončia svoje prípady.

Sudcovia budú viac cestovať

Pri krajských súdoch budú obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy. V prípade obchodnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Bratislave (pre obvody Bratislava, Trnava, Nitra), Krajský súd v Banskej Bystrici (pre obvody Banská Bystrica, Trenčín, Žilina) a Krajský súd v Košiciach (pre obvody Košice, Prešov).





V prípade rodinnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Trnave (pre obvody Bratislava, Trnava, Nitra), Krajský súd v Žiline (pre obvody Banská Bystrica, Trenčín, Žilina) a Krajský súd v Prešove (pre obvody Košice, Prešov).





V prípade rodinnoprávnej agendy sa súčasne určuje pravidlo, podľa ktorého senát príslušného súdu vycestuje za účastníkom konania do pojednávacej miestnosti iného krajského súdu, v ktorého obvode je prvostupňový súd a ktorého rozhodnutie je napadnuté odvolaním. Všetky krajské súdy budú naďalej vybavovať občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu.

Vzniknú správne súdy

Nová súdna mapa počíta aj so vznikom troch prvostupňových správnych súdov so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Správne súdnictvo vrátane Najvyššieho správneho súdu SR sa tak inštitucionálne odčlení od sústavy všeobecných súdov.





Rozhodnutie o zriadení troch obvodov správnych súdov je podľa rezortu spravodlivosti podmienené viacerými faktormi. Do úvahy sa brala početnosť agendy, počty sudcov vybavujúcich túto agendu na krajských súdoch, plánované počty sudcov správnych súdov, potreba vnútornej špecializácie sudcov správnych súdov, náklady na vytvorenie správneho súdu ako samostatnej inštitúcie.





Rezort uviedol, že vyšší počet obvodov správnych súdov je možný, ale potláča efekty spojené s reformou súdnej mapy zamerané na špecializáciu sudcu.





Agenda správneho súdnictva zabezpečuje ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.

