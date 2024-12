Kolíková rozhodnutie ústavného súdu rešpektuje a politikov vyzývajúcich ľudí k nepokojom odsúdila

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie Ústavného súdu SR je namieste rešpektovať. Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v reakcii na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s Ústavou SR.

Zároveň šéfka rezortu spravodlivosti odsúdila, ak politici, ktorým sa nepáči rozhodnutie Ústavného súdu SR, ľudí vyzývajú k nepokojom a k nerešpektovaniu rozhodnutia Ústavného súdu SR. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti SR.

„Myslím si, že je dobré, že poznáme rozhodnutie Ústavného súdu SR k otázke predčasných volieb. Niekto sa teší z výsledku, niekto môže byť z neho sklamaný,“ pokračovala ministerka. Vysvetlila, že ak sa nezmení právna úprava, či už na úrovni ústavy alebo potom aj zákona, tak nie je namieste, aby sme zbierali podpisy pod referendum k predčasným voľbám.

„Ak sa nám nepáči toto rozhodnutie a tento stav, je potrebné k tomu vyvolať zmenu právnej úpravy. Ak by sme naozaj chceli upraviť predčasné voľby cestou referenda v ústave, treba k tomu vážnu debatu, za akých podmienok je to namieste, rešpektujúc aj rozhodnutie ústavného súdu. To znamená, že je určite potrebné si počkať aj na písomné vyhotovenie rozhodnutia a riadne sa oboznámiť s celým odôvodnením. Lebo práve to pre nás môže byť cesta, ako k tomu dospieť,“ uzavrela.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napätá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zbytočným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.

Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Nepodliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.













Všetky Horoskopy Piatok 20. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu