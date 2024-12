Kolíková: Reforma súdnej mapy spravila bodku za tým, aby mohlo Slovensko poslať žiadosť o platbu za Plán obnovy

Rezort spravodlivosti presadil tiež vytvorenie troch prvostupňových správnych súdov. Občania, ktorí sa súdia so štátom, by mali mať rozhodnutia rýchlejšie a o ich veci by mal rozhodovať špecializovaný sudca. Podľa Kolíkovej ide o obrat vo vzťahu medzi občanom a štátom.