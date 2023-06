Kolíková nevie o žiadnej vine či pochybení, pri pokuse o odvolanie ju podrží aj SaS

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za prirodzené prísť na poslanecké kluby a vyjadriť sa k dôvodom uvádzaným v návrhu na jej odvolanie. Uviedla to v stanovisku pre agentúru SITA, ktoré poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Stretnutie nepovažuje za hľadanie pravdy

Šéfka rezortu spravodlivosti sa vo štvrtok 6. mája zúčastnila na poslaneckom klube hnutia Sme rodina. Odpovedala tam na otázky poslancov k podnikaniu jej rodinnej firmy.

Mária Kolíková dodala, že je pripravená spolupracovať s každým, kto má otázky. Skonštatovala však, že tieto stretnutia nepovažuje za hľadanie pravdy. Myslí si, že pravda je jedna a tá je jednoznačná.

Odpovedala na všetky otázky

„Ja som v ničom nepochybila, neviem o žiadnej vine, ktorú by som mala. Keď na také niečo prídem, som pripravená sa tomu postaviť čelom. Poslancom, poslankyniam Sme rodina som odpovedala na všetky otázky, ktoré som dostala,“ uzavrela Kolíková.

Predsedníčka klubu strany Slobody a solidarita (SaS) Anna Zemanová povedala pre agentúru SITA, že ministerka spravodlivosti má podporu poslaneckého klubu SaS. Ako doplnila, na poslaneckom klube sa s ministerkou rozprávali o veciach, ktoré sú uvedené v návrhu na jej odvolanie. Podľa nej dostali dostatočné odpovede.

Mimoriadna schôdza bude v pondelok

Mimoriadna schôdza, na ktorej má byť Kolíková odvolávaná z funkcie, bude v pondelok 10. mája so začiatkom o 10:00. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).

Opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery uvádzajú, že od nástupu na post ministerky spravodlivosti Kolíková preukazuje veľkú mieru neodbornosti. „Prakticky všetky návrhy, ktoré predložila, boli podrobené rozsiahlej odbornej kritike a často museli byť dopracované na pôde NR SR," uviedli. Podľa opozície ministerka zlyhala aj pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôb držaných za zvláštnych okolností vo väzbe.

„Mária Kolíková je bez akýchkoľvek pochybností spoluvlastníčkou firmy MK Real, s.r.o. Ďalšími spoluvlastníkmi tejto firmy sú brat a matka ministerky a konateľkou je nevlastná sestra ministerky. Konateľka bola v januári 2020 právoplatne odsúdená za spreneveru takmer 16-tisíc eur, ktoré patrili majiteľom bytov v bytových domoch v Moste pri Bratislave, ktoré spravovala rodinná firma Kolíkovcov MK Real, s.r.o.," doplnili poslanci v návrhu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.