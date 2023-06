Kolenčíková bude kandidovať na post predsedníčky Nitrianskeho kraja, chce dať všetkým nahliadnuť do vnútra župy

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - O post predsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa bude v nadchádzajúcich jesenných voľbách uchádzať aj Renáta Kolenčíková, ktorá bude kandidovať ako nezávislá. Ohlásila to v piatok na tlačovej besede, ktorú zorganizovala po tom, ako odovzdala na župe kandidátsku listinu.

Kandidatúru na predsedu NSK už ohlásil súčasný župan Milan Belica (Smer-SD, SNS), Branislav Becík (Hlas-SD), Marian Kéry (Smer-SD), Milan Španír (Kotlebovci – ĽSNS), Martina Holečková (KDH, SaS, Spolu, Šanca, OKS, ODS, DS a Za ľudí), Tibor Csenger (Aliancia), Peter Pukan (hnutie Republika) aj Martin Kusenda (občiansky kandidát).

Získavala podnety od ľudí

Kolenčíková, ktorá aj so svojím tímom zozbierala viac ako 1 800 podpisov (potrebných je tisíc), sa podľa vlastných slov do boja o stoličku župana púšťa s mottom „Otvorená a transparentná samospráva“.

„Je mi veľmi ťažké počúvať a aj čítať, že nitrianska župa je na chvoste Slovenska v transparentnosti. Ak by som sa stala predsedníčkou, tak určite dám nahliadnuť všetkým, vrátane médií, do vnútra župy, aby videli, čo sa v nej deje,“ vyhlásila Kolenčíková, ktorá priznala aj to, že bola dva a pol roka v teréne a medzi ľuďmi, kde zbierala nielen ich názory, ale získavala aj podnety.

Problematické školstvo

„Ako nezávislá idem preto, lebo ľudia už majú politiky a politikov dosť, a už sa jej nechcú ani venovať, pretože majú veľa starostí sami so sebou. Vlastne oni mi vnukli myšlienku ísť do volieb ako nezávislá, hoci ma niektoré strany oslovovali s ponukou podpory,“ priznala Kolenčíková.

