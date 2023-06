Kočner sa postavil opäť pred súd v kauze motákov, popiera vinu a odmietol vypovedať (video+foto)

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ Marian Kočner sa v kauze takzvaných motákov vynášaných z väzby cíti nevinný. Uviedol to v utorok pred senátom Okresného súdu Bratislava I. Zároveň však využil svoje právo nevypovedať.

V prípade by ako svedkovia mali vypovedať napríklad advokát Mariana Kočnera Andrej Šabík alebo bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Pojednávanie je vytýčené aj na stredu 11. augusta.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní obžalovaný prostredníctvom svojho advokáta posielal z väzby, kde bol umiestnený pre kauzu televíznych zmeniek, správy Petrovi Tóthovi. V ňom ho žiadal, aby presvedčil osobu menom Roman Osuský, aby vo veci zmeniek vypovedal.

Mal konkrétne uviesť, že ako príslušník SIS už v roku 2000 vedel o existencii miliónových zmeniek. Stretnutie Tótha a Osuského sa však nakoniec nekonalo. Tóth však nakoniec vec oznámil polícii.

Obžalobu voči nemu z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR opätovne prejedná Špecializovaný trestný súd.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

